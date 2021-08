https://cz.sputniknews.com/20210816/uzasne-vlastnosti-mandli-co-se-stane-s-vasim-telem-kdyz-je-budete-jist-kazdy-den-15514979.html

Úžasné vlastnosti mandlí: Co se stane s vaším tělem, když je budete jíst každý den?

Úžasné vlastnosti mandlí: Co se stane s vaším tělem, když je budete jíst každý den?

Odbornice na výživu specializující se na léčbu cukrovky Toby Smithsonová, promluvila o tom, jaké plynou výhody pro zdraví z konzumace mandlí. 16.08.2021

2021-08-16T23:19+0200

2021-08-16T23:19+0200

2021-08-16T23:19+0200

Podle Smithsonové mohou mandle prodloužit mladistvost pleti tím, že zpomalují její stárnutí. „Abyste předešli vráskám, jezte dvakrát denně hrst mandlí. Studie na ženách po menopauze ukázaly, že konzumace dvou porcí mandlí (asi 15 gramů) denně může pomoci vyhladit vrásky a snížit hyperpigmentaci kůže,“ uvedla.Odbornice na výživu uvedla, že podle výzkumných údajů pravidelná konzumace mandlí snižuje vrásky o 16 % a intenzitu pigmentace o 20 %.Podle odbornice obsahují mandle mnoho živin. Například 100 gramů obsahuje 21 gramů bílkovin, 12,5 gramů vlákniny, 24,6 miligramů vitaminu E (denní hodnota je asi 10 miligramů) a 234 miligramů hořčíku, což je více než 50 % denní potřeby.Smithsonová dodala, že mandle také pomáhají spalovat břišní tuk a snižují riziko metabolického syndromu, který zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky. Konzumace mandlí je také prospěšná pro srdce, protože snižují hladinu cholesterolu v krvi.Ačkoli se má za to, že mandle mají vysoký obsah kalorií, odbornice tvrdí, že ve skutečnosti obsahují méně kalorií, než se běžně předpokládá: „Nepražené celé mandle mají o 25 % méně kalorií, pražené celé mandle mají o 19 % méně kalorií a mleté pražené mandle mají o 17 % méně kalorií, než je uvedeno na etiketách.“ Tento rozpor je podle ní způsoben tím, že údaje na etiketách nezohledňují biologickou dostupnost výrobku.Mandle můžete konzumovat každý den, ale jenom osm až deset oříšků. Mandle ale nesmí jíst pacienti s pankreatitidou v akutní formě. Při chronické formě pankreatitidy je povoleno jíst mandle pouze jednou v týdnu. Častější konzumace mandlí by pak mohla mít za následek zhoršení zdravotního stavu. Třeba mít na paměti také to, že veškeré druhy ořechů jsou silnými alergeny, které můžou způsobit anafylaktický šok.

