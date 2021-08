https://cz.sputniknews.com/20210816/v-praze-pristalo-prvni-letadlo-z-afghanistanu-privezlo-diplomaty-a-jejich-spolupracovniky-15505808.html

V Praze přistálo první letadlo z Afghánistánu. Přivezlo diplomaty a jejich spolupracovníky

Dnes ráno na letišti v pražských Kbelích přístálo první české vojenské letadlo z Afghánistánu. Na jeho palubě bylo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-16T07:17+0200

2021-08-16T07:17+0200

2021-08-16T07:40+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

česká republika

afghánistán

jan hamáček

tálibán

jakub kulhánek

Evakuaci diplomatů a spolupracovníků Česko zahájilo poté, co radikální hnutí Tálibán* prakticky ovládlo celou zemi a včera vstoupilo i do Kábulu, kde obsadilo prezidentský palác.Airbus z Kábulu vyletěl v neděli okolo 23:00 SELČ. V této souvislosti ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že vzhledem k situaci na kábulském letišti považuje odlet letadla za zázrak.Již v neděli ministr zahraničí Jakub Kulhánek uvedl, že záchranná operace bude pokračovat.V Kábulu vypukl chaos a mnohé strany se z Afghánistánu snaží dostat pracovníky z ambasád. Své velvyslanectví evakuovaly také Spojené státy americké. Ministr Jakub Kulhánek na Twitteru informuje, že mezi evakuovanými byly ženy a malé děti, které jsou již v bezpečí v České republiky. Navíc svolává krizový štáb.Taktéž slovenská vláda připravuje evakuaci, podle premiéra Hegera situace vyžaduje rychlou reakci.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se dynamicky rozvíjí: povstalecké hnutí Tálibán* den od dne rychle postupuje a ovládá již většinu země. Islamističtí bojovníci Tálibánu podle zpráv světových médií dokonce vešli do Kábulu i do prezidentského paláce v Kábulu.V sobotu se konalo mimořádné jednání krizového štábu ministerstva zahraničních věcí. Šéf resortu na základě informací od spojenců a po doporučení Balouna rozhodl o evakuaci ambasády.Situací v Afghánistánu se v sobotu večer zabývala i Bezpečnostní rada státu. Po skončení zasedání jeho účastníci vydali tiskovou zprávu, ve které slíbili zajistit pomoc diplomatům stejně jako afghánským pracovníkům české ambasády a jejich rodinám. Kulhánek se obává, že těmto Afgháncům od Tálibánu* hrozí mučení a smrt.*teroristická organizace zakázaná v RF

2021

