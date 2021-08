https://cz.sputniknews.com/20210816/valka-v-afghanistanu-skoncila-taliban-obsadil-kabul-a-chce-vztahy-se-svetem-15505691.html

„Válka v Afghánistánu skončila.“ Tálibán obsadil Kábul a chce vztahy se světem

„Válka v Afghánistánu skončila.“ Tálibán obsadil Kábul a chce vztahy se světem

Radikální hnutí Tálibán* po obsazení hlavního města Afghánistánu uvádí, že nechce být izolován a přeje si udržovat vztahy s mezinárodním společenstvím. Pro... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-16T07:12+0200

2021-08-16T07:12+0200

2021-08-16T08:37+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

talibán

terorista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/15505666_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_7e5230f4dded40c2e28d400a8c8482c9.jpg

Za poslední dny radikální hnutí Tálibán* obsadilo provinční metropole, nakonec v neděli vstoupilo i do Kábulu, ze kterého již předtím utekl prezident Ašraf Ghaní. Tálibové následně obsadili i prezidentský palác.V Kábulu vypukl chaos a mnohé státy se z Afghánistánu snaží dostat pracovníky z ambasád. První český armádní letoun v Praze přistál dnes ráno, na palubě přivezl 46 Čechů a spolupracovníky s jejich rodinami.Zároveň podle něj Tálibán* žádá všechny země, aby s ním usedly k rozhovorům ve snaze urovnat jakékoliv otázky.Agentura Reuters dříve informovala, že dva zástupci Tálibánu* uvedli, že hnutí hodlá v Afghánistánu převzít moc a nepočítá s přechodnou vládou.„Válka v Afghánistánu skončila," uvedli zástupci tálibů s tím, že hnutí dosáhlo toho, o co usilovalo. Čímž je osvobození země a nezávilost afghánského lidu.Eskalující situaceSituace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování vojáků Spojenými státy, kteří se nacházeli v zemi 20 let. NATO tak po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov má za to, že Washington při misi nedosáhl svých cílů. Ministr také poznamenal, že terorismus nikam nezmizel. Teroristická organizace Islámský stát* a větve Al-Káidy* upevnily své pozice v zemi. Kromě toho výroba drog dosáhla nevídaného objemu – 90 procent světového objemu pochází z Afghánistánu, a pro boj s tím se nic nedělá.V roce 2020 podepsali Washington a zástupci Tálibánu* v Dauhá první mírovou dohodu po více než 18 letech války. Stanoví stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu do 14 měsíců a zahájení dialogu po výměně vězňů. Tyto rozhovory však zatím nepřekročily rámec několika úvodních schůzek.Situace v Afghánistánu se dynamicky rozvíjí: povstalecké hnutí Tálibán* den od dne rychle postupuje a ovládá již většinu země. Islamističtí bojovníci Tálibánu podle zpráv světových médií dokonce vešli do Kábulu i do prezidentského paláce v Kábulu.V souvislosti se situací v zemi se rozhodlo o evakuaci českých diplomatů, místních pracovníků ambasády a tlumočníků, kteří pomáhají české armádě. Tu zajistí česká vojenská letadla. Česká armáda může do Kábulu poslat buď transportní letouny CASA nebo dopravní stroje Airbus. Česká republika má v zemi dva diplomaty včetně velvyslance Jiřího Balouna.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210816/v-praze-pristalo-prvni-letadlo-z-afghanistanu-privezlo-diplomaty-a-jejich-spolupracovniky-15505808.html

https://cz.sputniknews.com/20210815/ovcacek-pripomnel-zemanova-slova-o-protestu-proti-stazeni-vojsk-z-afghanistanu-15504993.html

krocan007 hrdinný ústup armád "svobodného" světa je konec hegemonie západu..zůstane jen úchyláctví,perverze,lgtbi,homo/lesbien svinstva,gender prasáctví. o pořádného chlapa tipu De Gaulle na západě nenarazíš! 9

Genadij Sláva, mám velikou radost. Správní chlapi. Svobodná země se svobodnými lidmi... Žádní smradlaví anglosasové, ani jiný dobytek z dekadentního Západu je tam neotravuje. Škoda, že nemáme vlastní Tálibán, aby nás zbavil toho hnusu lidskoprávního, feministického, ekoklima teroristickeho, ochránců zvířat, veganů a vegetariánů i těch úchyláků, co mají zálusk na naše děti a samozřejmě náhubkové, špejlovací a vagínační mafie. Hlavně žádné mediální hyeny ani neziskovky.. Bože, jak já těm Afgháncům závidím. 8

5

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, talibán, terorista