„Vyzbrojili jsme Tálibán.“ Vávra promluvil o selhání NATO v Afganistánu

Český videoherní designér, scenárista a režisér a kreativní ředitel Warhorse Studios Daniel Vávra nezůstal stranou a rozhodl se také vyjádřit k situaci v... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že za poslední dny radikální hnutí Tálibán* obsadilo provinční metropole, nakonec v neděli vstoupilo i do Kábulu, ze kterého již předtím utekl prezident Ašraf Ghaní. V důsledku toho se mnohé státy z Afghánistánu snaží dostat pracovníky z ambasád. První český armádní letoun v Praze přistál dnes ráno, na palubě přivezl 46 Čechů a spolupracovníky s jejich rodinami.Videoherní vývojář Vávra tak na své facebookové stránce zveřejnil komentář ohledně celkové situace.Podle jeho slov NATO, i když je nejmocnější vojenská síla na světě, ani za dvacet let nedokázalo porazit „negramotnou guerillu v sandálech jezdící ve starých Toyotách s na koleně vyrobenými kalachy“.Vávra dodal, že to připomíná vietnamský scénář, kdy jakmile USA stáhlo svoje vojáky, místní režim okamžitě prohrál a Američané evakuovali své lidi ze střechy obležené ambasády na poslední chvíli vrtulníky, i když Joe Biden ještě nedávnou rezolutně tvrdil, že to stát nečeká.Připomněl oběti války za celou dobu, osobně upozornil na případy sebevraždy válečných veteránů. Poté zmínil ekonomické ztráty americké operace.„USA stála válka 2,3 BILIONU dolarů. To je 49 520 725 000 000 korun. 49,5 BILIONŮ. To je polovina amerického rozpočtu za rok 2019. Za to by šlo postavit přes 200 Temelínů. UK a Německo 50 miliard dolarů. ČR platilo každý rok na misi přes miliardu korun,“ upozorňuje.Podle jeho názoru byla operace nakonec neúspěchem, peníze byly promarněny a jediným výsledkem bude, že Tálibán* bude mít mnohem více příležitostí, technických i finančních.Dalším výsledkem podle něho je také nenávist vůči NATO.A teď válka v Afganistánu způsobí novou vlnu migrace do EU. „Několik milionů lidí muselo uprchnout. Mnoho do EU, kde představují samozřejmě další náklady pro naše rozpočty,“ pokračuje Vávra.Nicméně zjistil, kdo je zodpovědný za „podobně epický megaprůser a absolutně zpackanou válku“.Poté kreativní ředitel Warhorse Studios zveřejnil ještě jeden krátký komentář, ve kterém dodal fotku článku z roku 1996 o tom, že Tálibán ovládl Kábul. „A ještě jedna aktuální zpráva... Z roku 1996. Deja vu?“ okomentoval.Vadim Petrov obdivuje příspěvek Vávry, podle jeho slov to vystihl přesně. „Já bych jen dodal, přestaňme pořád lézt někomu do zadku a začněme dělat (alespoň trochu) samostatnou politiku,“ doplnil.*teroristická organizace zakázaná v RF

❌➗➖➕ Pokud jsem viděl filmy z Afghánistánu, tak tam všichni měli Kalašnikov a tvrdý neúprosný protizapaďácký výraz v obličeji.. Včera i ukazovali, jak nějakého mrtvého NATO Američana drželi za nohy a veřejně a vesele ho táhli po ulici jako mrtvé prase a nikoho to vůbec nevzrušovalo.. 🇦🇫👍👍👍👍 20

Silvie Jelikož přesně STEJNÝ scénář, s výcvikem, vyzbrojováním a financováním údajných amerických koní, s jejich následným přechodem na stranu Islámského státu, probíhal před několika lety v Sýrii a v Iráku, nemohou se U.S.A. a NATO vymlouvat, že s tím nepočítali. Tentokrát to nedělali z blbosti, ale schválně. Česko by mělo vystoupit z paktu NATO a na podobných svinstvech - a že jich ještě bude! - se nepodílet. 3

