https://cz.sputniknews.com/20210816/vzdyt-jsem-vam-to-rikal-klaus-ml-pripomenul-svuj-clanek-o-smyslu-ceske-mise-v-afghanistanu-15510650.html

Vždyť jsem vám to říkal! Klaus ml. připomenul svůj článek o smyslu české mise v Afghánistánu

Vždyť jsem vám to říkal! Klaus ml. připomenul svůj článek o smyslu české mise v Afghánistánu

Václav Klaus ml. na svém facebookovém účtu připomenul svůj dřívější článek, který se týkal smyslu českých vojáků v Afghánistánu. Psal v něm, že sám on v tom... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-16T16:46+0200

2021-08-16T16:46+0200

2021-08-16T16:46+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

facebook

článek

václav klaus mladší

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/960/29/9602919_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_e04c5694a6bb8ff5dc9eea1de85124a8.jpg

Václav Klaus ml. publikoval zmíněný článek pod názvem: Za co umírají čeští vojáci v Afghánistánu? Vyšel na portálu Novinky.cz v roce 2018. Napsán byl na pozadí smrti českých vojáků.„Uplynulý týden byl ve znamení smutku. Zabití tří českých vojáků v daleké zemi. Třem rodinám nikdo nevrátí syna, tátu, manžela…Celá země vyjadřuje soucit,“ psal v úvodu článku Klaus ml.Právě kvůli obětem si Klaus ml. v článku dále klade otázku o smyslu českých vojáků v zahraničních misích.„Tyto otázky je třeba si klást právě z důvodu úcty k českým vojenským obětem. Nikoli si nechat vnutit náhubek ,z úcty k obětem o okolnostech, armádě a všem - mlčte’,“ uvádí se dál v článku.Dále podotknul, že se jedná o zemi, kde za posledních čtyřicet let ztroskotaly dvě největší světové armády – sovětská i americká. I když se jim povedlo dobýt hlavní město a dosadit nového loajálního prezidenta, zemi se ovládnout nepovedlo. Afghánci totiž svět vidí jinak, skrz prizma své kultury, náboženství a tradice. Místní obyvatelé považují jak sovětské, tak i americké vojáky za okupanty a snaží se je vyhnat. Vojáci jsou každý den vystavováni obrovskému nebezpečí a je pro ně těžké rozeznat obyčejného člověka od bojovníka, napsal Klaus ml. dál.„Co tam reálně děláme? Co tam reálně vybudujeme?“ ptal se dál.Dnes Václav Klaus ml. tento článek připomenul na své sociální síti s komentářem: „Za tenhle článek mě tu před třemi lety málem kamenovali. Média a všichni tihle političtí pokrytci,“ napsal Václav Klaus ml. na svém Facebooku.Většina uživatelů dnes prostřednictvím komentářů dala Václavovi Klausovi ml. za pravdu.„Všechny oběti na životech a to (nejen) zúčastněných vojáků se nyní ukazují jako zcela zbytečné!!! Gratulace zodpovědným po celém světě!!!“ píše jeden z uživatelů.„Přesně tak, je to jen špinavá politika stinných vlád všech zemí světa. To už musí skončit!!!“ míní další.„Měl jste pravdu. V tomto státě nikdo nikdy nezvítězil,“ souhlasí ještě jeden.„Pane Klausi, měl jste pravdu, ale naši chytří vládci to vidí jinak a svoje taky dělají prachy,“ píše další.Množství uživatelů vyjádřilo lítost nad tím, že se Václav Klaus ml. vzdal postu předsedy Trikolóry.„Máš pravdu, předsedo…O to víc mě mrzí, že jsi do toho hodil vidle, Václave….“ píše jeden z uživatelů.„Pokud se nyní vrátíte do Trikolóry, bude to ideální načasování a to co bylo, taktický manévr. Vraťte se!“ vyzývá ho další.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se vyostřila na pozadí stahování vojáků Spojenými státy, kteří se nacházeli v zemi 20 let. NATO tak po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov má za to, že Washington při misi nedosáhl svých cílů. Ministr také poznamenal, že terorismus nikam nezmizel. Teroristická organizace Islámský stát* a větve Al-Káidy* upevnily své pozice v zemi. Kromě toho výroba drog dosáhla nevídaného objemu – 90 procent světového objemu pochází z Afghánistánu, a pro boj s tím se nic nedělá. V roce 2020 podepsali Washington a zástupci Tálibánu* v Dauhá první mírovou dohodu po více než 18 letech války. Stanovuje stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu do 14 měsíců a zahájení dialogu o výměně vězňů. Tyto rozhovory však zatím nepřekročily rámec několika úvodních schůzek.Islamističtí bojovníci Tálibánu* již obsadili Kábul i prezidentský palác.V sobotu se konalo mimořádné jednání českého krizového štábu ministerstva zahraničních věcí. Šéf resortu na základě informací od spojenců a po doporučení velvyslance Jiřího Balouna rozhodl o evakuaci ambasády.Situací v Afghánistánu se v sobotu večer zabývala i Bezpečnostní rada státu. Po skončení zasedání jeho účastníci vydali tiskovou zprávu, ve které slíbili zajistit pomoc diplomatům stejně jako afghánským pracovníkům české ambasády a jejich rodinám. Kulhánek se obává, že těmto Afgháncům od Tálibánu* hrozí mučení a smrt.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210815/ovcacek-pripomnel-zemanova-slova-o-protestu-proti-stazeni-vojsk-z-afghanistanu-15504993.html

Červenáček Už tu máme skomírajícího četníka - Světové kurvítko. Tálibán chce muslimský superstát celosvětový. To mu dá zabrat, bude to zkouška keho pebnosti. toto pochabé dobývání území v Afghánistánu je stokrát vyvařený čaj pro křesťanské psy (jak mají Arabové přísloví). Dobré by bylo, kdyby se fašistické síly džihádu v Afghánistánu pustily do sebe. Mohou vzniknout větve, frakce přímo v Tálibánu. Korupce to podnítí. A pak tam jsou kmeny mimo Tálibán, se svými vůdci. Jaký bude vliv například Pákistánu, Íránu, USA ?🐸🐸🐸🐸🐸 0

1

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, facebook, článek, václav klaus mladší