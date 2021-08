https://cz.sputniknews.com/20210816/zaky-cekaji-na-zacatku-skolniho-roku-tri-antigenni-testy-rusko-uz-nebude-na-cernem-seznamu-15515689.html

Žáky čekají na začátku školního roku tři antigenní testy, Rusko už nebude na černém seznamu

Žáky čekají na začátku školního roku tři antigenní testy, Rusko už nebude na černém seznamu

V pondělí proběhlo mimořádné zasedání vlády, kde se řešilo, jak budou fungovat školy od začátku září s ohledem na pandemii koronaviru. Podrobnosti prozradil... 16.08.2021, Sputnik Česká republika

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že žáci základních a středních škol se budou muset na začátku školního roku připravit na celkem tři vlny antigenních testů. Testovat se podle jeho slov bude 1., 6. a 9. září. Podle toho, jaké budou výsledky z prvních dvou termínu, se bude následně rozhodovat o dalším testování.Podle jeho slov nebudou ve školách povinné roušky, nasadit si je budou muset pouze ty děti, jejichž rodiče odmítnou testování. Pakliže se dítě nestihne testovat ve škole, může doložit antigenní nebo PCR test. Ten ale musí být proveden u poskytovatele zdravotních služeb. „Pokud se nebude testovat, bude muset nosit ochranu dýchacích cest,“ dodal. Výjimku budou mít očkovaní. Stejná pravidla pak budou platit i pro zaměstnance školy.Na konci července zveřejnil resort zdravotnictví návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září. Z návrhu vyplývá, že školy by měly v co největší míře zachovat od září homogenitu skupin dětí a omezit také slučování tříd nebo hromadné školní akce. Taktéž by se neměly pořádat besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol, tělocvik by měl být co nejvíce venku.Změny v kultuřeVojtěch taktéž zmínil i opatření v restauracích, kdy podle jeho slov u stolu bude moci nově sedět šest lidí. Kromě toho uvedl, že od 23. srpna nebudou na černém seznamu zemí s největším rizikem nákazy některé země, jedná se o Tunisko, Rusko nebo Indii.Od 1. září se také mění pravidla pro kulturní nebo sportovní akce. Pořadatelé budou moci zaplnit plné kapacity hal či stadionů, nově ale nad kapacitu 3000 míst mohou zbylá místa napůl rozdělit mezi očkované a lidi s prodělaným covidem a ty, kteří se na akci dostanou na základě negativního testu.Vojtěch dodal, že v příštím jednání se vrátí vláda k záměru, že by od září nemělo být hrazeno z veřejného pojištění lidem testování.Covid-19 v zemiZa neděli přibylo v Česku 77 nových případů. Provedeno bylo 14 190 PCR testů a 44 079 antigenních testů. Celkově bylo potvrzeno přes 1,6 milionu případů. Aktuálně potřebuje hospitalizaci 46 osob. Z nemoci se již vyléčilo 1 643 596 lidí, nemoci však podlehlo přes 30 tisíc lidí. V České republice bylo vykázáno 10 966 257 očkování, z toho přes 11 tisíc za včerejší den.

