Astronomové získali první údaje o vnitřní struktuře Saturnu

Po zpracování dat získaných sondou Cassini během závěrečné fáze pozorování Saturnových prstenců vědci dospěli k závěru, že planeta má jádro s nepřesnými... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-17T08:03+0200

2021-08-17T08:03+0200

2021-08-17T08:03+0200

Představu o vnitřní struktuře obřích planet astronomové získají analýzou gravitačního pole, zaznamenaného přístroji kosmických aparátů, které jsou k nim vysílány.Ke studiu vnitřní struktury Saturnu se vědci z Kalifornského technologického institutu v Pasadeně Christopher Mankovich a Jim Fuller rozhodli využít seismická data ve spojení s analýzou gravitačních poruch v prstencích obklopujících planetu. Až dosud se předpokládalo, že Saturn má ve svém středu kovové jádro obklopené slupkou z vodíku a helia. Nové údaje však naznačují, že jádro planety je s největší pravděpodobností tvořeno směsí vodíku, helia a těžkých prvků. Váží asi 17 hmotností Země a zabírá až 60 % objemu planety, což je mnohem více, než se dosud předpokládalo, a hranice mezi jádrem a plynným obalem není jasná.Podle autorů nemá toto jádro Saturnu jasně definovanou hranici, takže nemohlo být přímo zaznamenáno přístroji sondy Cassini.Vědci zdůrazňují, že jejich data poskytují zásadně nový pohled na vnitřní strukturu a historii vzniku obřích planet a že dosavadní modely vzniku planet by měly být upraveny.Mimořádný objevPomocí systému radioteleskopů ALMA, které se nacházejí v poušti Atacama v Chile, astronomové poprvé v historii objevili disk vytvořený okolo jedné z exoplanet. Jedná se o planetu PDS 70c, jednu ze dvou gigantických planet, která je podobná Jupiteru. Krouží kolem hvězdy PDS 70 v souhvězdí Kentaura, které se nachází okolo 400 světelných let od nás. Vědci se dříve domnívali, že se jedná o planetu, v jejímž disku vznikají satelity. Nebyly ovšem k dispozici dostatečné technické prostředky, aby bylo možné je najít – kontury disku okolo planety se slívaly s okolním prostředím.Nyní díky použití systému radioteleskopů ALMA Evropské jižní observatoře (ESO) se astronomům poprvé podařilo jednoznačně potvrdit existenci disku okolo planety za hranicemi slunečního systému.Ve svých rozměrech je disk okolo PDS 70c přibližně 500krát větší než disk okolo Saturnu. Jeho diametr je přibližně roven vzdálenosti od Země do Slunce, a jeho váha je dostatečná, aby bylo možné vytvořit tři satelity srovnatelné s Měsícem.Existující teorie říká, že nové planety vznikají v „kouřových“ discích okolo mladých hvězd, postupně pohlcují materiál z disku okolo hvězdy, díky čemuž rostou.

