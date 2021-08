https://cz.sputniknews.com/20210817/babis-volby-a-taliban-toto-je-vybusna-smes-v-zanicenem-mozku-nazor-15519991.html

Babiš, volby a Tálibán? Toto je „výbušná směs“ v zaníceném mozku. Názor

Kvůli situaci v Afghánistánu je z migrace znovu horké téma. V tisku zaznělo, že Tálibán* vyhrál Babišovi volby. Hnutí ANO prý na problému uprchlíků posílí... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Vyvadil: Pana redaktora Honzejka (autor článku Tálibán vyhrál Babišovi volby – pozn. red.) je třeba brát jako novináře, který vždy a za každých okolností útočí na Andreje Babiše už čtyři roky, protože Hospodářské noviny jsou hlavním mainstreamovým protibabišovským portálem. Jinými slovy již asi dva měsíce dochází ke změně situace, a protože se velmi zlepšila covidová situace, vzrostly platy zaměstnanců v důsledku předchozího zrušení tzv. hrubé mzdy. Takže Andrej Babiš se pomalu vrací ke své bývalé popularitě.Téma migrantů je obecně v České republice velice citlivé, i když jsme jich vlastně tolik neměli. A patříme asi k nejvíce protimigrantským zemím. I proto Andrej Babiš vede kampaň proti Pirátům, kteří zaujímají takový ten pevný progresivistický postoj, který většina občanů odmítá. Takže shrnuto vítězství Tálibánu* samo o sobě není nic pozitivního, co by česká společnost vítala a Babiš kvůli tomu ani nezvítězí, ani neprohraje. Když zvítězí, tak prostě proto, že dosavadní opozice přestává ztrácet tah na branku.Myslíte si tedy, že události v Afghánistánu volby nijak neovlivní a nebudou mít dopad na náladu českých voličů, na jejich preference?Opakuji, události v Afghánistánu nebudou mít téměř žádný vliv na volby. Část voličů kritizuje USA, že ten konec naprosto zpackaly a USA a NATO v podstatě selhaly. Ale to Babišovi nikdo vyčítat nebude. Věci budou překryty za dvěma měsíci jinými událostmi.Jak hodnotíte kroky české vlády při evakuaci českých diplomatů, personálu, afgánských spolupracovníků z Tálibánem obsazené země?Ve skutečnosti je těžké to posoudit, mnozí hovoří o chaosu a zmatku v jednání vlády. V tisku od těch, kteří intervenci v Afghánistánu podporovali, tj. od opozice určitou kritiku je slyšet. Dokonce opozice chce svolat mimořádné zasedání bezpečnostního a zahraničního výboru, ale opět si myslím, že tato otázka bude marginální. Těžko hodnotit situaci, když se v Afghánistánu rozvrátila veškerá logistika.A teď o samotné české pomoci misi v Afghánistánu, když vidíme, jak to všechno dopadlo… Musela Česká republika poslušně posílat své specialisty do Afghánistánu, riskovat jejich životy? Jak víme, za ta léta tam zahynulo 14 českých občanů. A bylo dokonce nutné na tuto operaci vydávat miliardy korun?Toto je zcela zásadní otázka. Za svou osobu jednoznačně říkám, že od počátku šlo o chybnou myšlenku, protože v Afganistánu nikdy zatím žádný vetřelec nezvítězil. Děsivě se v průběhu 19. a počátku 20. století odehrály tři britsko–afghánské války, které vždy skončily drtivou porážkou Británie. Známe příběh sovětské invaze do Afghánistánu, úmyslně vyprovokované poradcem prezidentů Brzezinským, který byl duchovním otcem nasazení islamistických mudžahedínů, což podle známých údajů ke vzniku konfliktu přispělo. I když ovšem byla účast pro Sovětský svaz událostí značně zatěžující, odcházel ještě s hlavou vztyčenou a následná vláda ještě dva roky vládla. A kdyby Jelcin zřejmě na doporučení přítele Billa Clintona nepřestal kábulskou vládu finančně podporovat, možná by se nikdy Tálibán* k moci nedostal. V tomto ohledu je i pro naši vládu a naše politiky poučením, jakým fiaskem válka v Afghánistánu dopadla a samozřejmě, že i Česká republika patří mezi poražené země.V každém případě buďme rádi, že válka skončila. Mimochodem přálo si to i více než 70 % americké populace. A tak američtí prezidenti nedávají na mezinárodní právo, ale králem jsou nálady voličů. No alespoň něco. Jak známo afghánský prezident Ghání uprchl se země v letadle, které bylo napěchováno jeho penězi ze tří aut. Je úděsné, jaká kreatura to musela být. A v našich zemích se lhalo, jak kvalitní to je vláda.Tálibán* jistě není nic pozitivního, ale rozhodně je lepší než ta vláda neschopných korupčníků. A protože Rusko, Čína, ale i Pákistán i Turecko budou uplatňovat své usměrňující kroky. Rád bych tomu věřil, že Tálibán* na rozdíl od Islámského státu* si bude držet své tvrdé pojetí islámu jen na svém území. Konec konců o tolik větší rozdíl oproti Saúdské Arábii či Iránu to zase nebude.*teroristická organizace zakázaná v RF

❌➗➖➕ Talibáni dále velmi profesionálně provádí přebírání národní moci v Afghánistánu, a ve velmi krátké době a dobře připraveně obsadili celou zemi a USraelcům dali bolestivou a nezapomenutelnou lekci. 🤩. Současně neprodyšně obklíčli letiště v Kábulu a všude jinde, takže nikdo nemůže bez kontroly opustit zemi. Na letiště pouštějí jenom cizince aby mohli klidně opustit zemi. Tak jak si to ale USraelci představují, že bude možná i evakuace jejich afghánských kolaborantů a posluhovačů není takto možná a USraelci jsou v pasti. Bude prakticky už jenom zajímavé, jestli USraelci pokusí vojensky nějak násilně prorazit, což by i jistě prohráli, protože Talibáni pak zničí letiště a bylo by to pro USraelce trapně krvavé a další trapas... Pravděpodobně USraelci změní strategii a budou se snažit prorazit přímo na hranicích Afghánistánu.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾 70

Kosmo Olin 🦀 USraelci odhadují, že kolem 5 milionů Afgánských uprchlíků opustí zemi a vydají se pravděpodobně přes Irán a Turecko do Evropy 🤩.. To bude asi další sranda a následek té dvacetileté USraelské zlodějské okupace 🤩🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 26

