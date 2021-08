https://cz.sputniknews.com/20210817/bez-testu-bude-cesta-ke-zpivani-a-telesne-vychove-uzavrena-zaci-budou-muset-nosit-respirator-15519091.html

Bez testu bude cesta ke zpívání a tělesné výchově uzavřena, žáci budou muset nosit respirátor

Bez testu bude cesta ke zpívání a tělesné výchově uzavřena, žáci budou muset nosit respirátor

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch spolu s ministrem školství Robertem Plagou prezentovali opatření, která budou od září platit ve školách. Podle nich děti... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Děti, které odmítnou testování, budou mít také povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to jak v budově školy, tak venku, pokud nelze dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru. „Děti nad patnáct let, které se odmítnou testovat, budou muset nosit respirátor,“ řekl ministr zdravotnictví.Vláda schválila, že děti na začátku školního roku čekají testy na covid 1., 6. a 9. září. U prvňáčků a přípravných tříd se začne testovat až v druhý den školy. Výjimku budou mít očkovaní. Stejná pravidla pak budou platit i pro zaměstnance školy.Pokud však bude více než 25 pozitivních testů na 100 tisíc provedených, plánuje ministr v testování pokračovat i po 9. září, ale už v rámci konkrétní školy či regionu.„Příští týden v úterý začne rozvoz testů do škol,“ uvedl ministr Plaga. Testů do škol podle jeho vyjádření dorazí 4,2 milionu. „Náš zájem je, aby návrat žáků do škol byl trvalý,“ dodal ministr školství.Test nebudou muset absolvovat ti, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali v posledních 180 dnech covid-19.U spolkových aktivit, které se opakují pravidelně stále se stejnými účastníky, jako je například sportovní příprava nebo činnost skautů, či chození dětí do sokolnického spolku, bude od září platnost antigenních testů týden.Rozvolnění koronavirových opatřeníV pondělí kabinet schválil další rozvolnění koronavirových opatření, a to od 1. září. Zvýší se kapacita kulturních či sportovních akcí, které budou moci být zaplněny na 100 procent.Zoologické zahrady pak budou nově také bez kapacitních omezení. Rozvolnění se dotkne i restaurací. Tam bude nově moci sedět u stolů šest lidí místo dosavadních čtyř.Rozšiřuje se také kapacita účastníků pěveckých sborů, které může nově navštívit až 50 osob.Již od příštího pondělí pak bude Česko také uznávat očkování u lidí ze zemí mimo EU, pokud bude jejich vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou.Update coviduV pondělí testy v Česku potvrdily 210 nových případů onemocnění covid-19. V nemocnicích leželo v pondělí 59 pacientů s covidem, 15 z nich v těžkém stavu. Zdravotníci aplikovali v pondělí 40 308 dávek vakcíny proti covidu, 32 814 dostali už druhou dávku. Celkem v Česku naočkovali 11 008 746, osob s ukončeným očkováním je asi pět a půl milionů.

