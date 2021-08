https://cz.sputniknews.com/20210817/boba-dylana-obvinili-z-pohlavniho-zneuzivani-ditete-15520228.html

Boba Dylana obvinili z pohlavního zneužívání dítěte

Boba Dylana obvinili z pohlavního zneužívání dítěte

Proti zpěvákovi Bob Dylanovi byla podána žaloba s obviněním z pohlavního zneužívání dítěte v šedesátých letech minulého století, oznámil deník USA Today. 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak se uvádí ve zprávě na webových stránkách deníku, Dylan je obviňován z násilných akcí sexuálního rázu a z vyhrožování. Jméno předpokládané oběti se neuvádí, její osobnost je zatajována, informace se omezuje jen na to, že v době předpokládaných protiprávních činů bylo dívce 12 let.Násilí bylo využito několikrát, tvrdí se v žalobě, v dubnu až květnu roku 1965, občas to bylo v pokoji Chelsea Hotelu v New Yorku. Zpěvák prý dával dívce alkohol a drogy a vyhrožoval, že se s ní vypořádá. Nyní je žalobkyni 68 let. Žena prohlašuje, že tato událost jí způsobila psychologické trauma, že musela prodělat dlouhodobou léčbu deprese a úzkosti a že problémy se zdravím má dosud a nemůže vést normální život po všechna tato léta. Usiluje o soudní řízení s porotou a žádá o kompenzaci, jejíž výše se neuvádí.Zástupci 81letého Boba Dylana prohlásili, že „tato 56let stará obvinění jsou lživá“ a že zpěvák bude hájit svou nevinu u soudu. Advokát žalobkyně neupřesnil, proč se žena rozhodla zažalovat zpěváka teprve nyní, po tolika letech. A podotkl, že nehodlá zatím odhalit svou totožnost.Bob Dylan je držitelem velkého množství hudebních cen, v roce 2016 dostal Nobelovu cenu za literaturu.

