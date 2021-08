https://cz.sputniknews.com/20210817/borrell-musime-navazat-kontakt-s-predstaviteli-moci-v-afghanistanu-at-je-to-kdokoliv-15527220.html

Borrell: Musíme navázat kontakt s představiteli moci v Afghánistánu, ať je to kdokoliv

Evropská unie by měla být v kontaktu s představiteli moci v Kábulu, ať je to kdokoliv, a to co nejdříve, aby se předešlo humanitární a migrační krizi, zmínil... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

josep borrell

evropská unie (eu)

Nejde o oficiální uznání hnutí Tálibán* ze strany EU, kontakty jsou nevyhnutné kvůli řešení naléhavých problémů, například evakuace z Afghánistánu, uvedl dál Borrell.„Nemluvíme o oficiálním uznání, ale je nutné řešit praktické otázky, kupříkladu mít přístup na letiště v Kábulu kvůli provedení evakuací. Kvůli tomu je nezbytné udržovat kontakty s úřady na místech,“ uvedl Borrell.Borrell dodal, že humanitární pomoc Afghánistánu bude poskytnuta bez ohledu na politickou situaci, dokonce bude možná zvýšena, v závislosti na růstu potřeby.Borrell dále dodal, že EU je připravena poskytovat pomoc zemím, které hraničí s Afghánistánem, kdyby se setkaly s vlnou migrantů.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití“. V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Tálibánu Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

afghánistán

2021

Zprávy

cs_CZ

