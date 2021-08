https://cz.sputniknews.com/20210817/buresova-se-ponorila-do-magie-cisel-jeji-cerstvy-vytvor-naplnil-fanousky-emocemi-15523100.html

Burešová se ponořila do magie čísel. Její čerstvý „výtvor“ naplnil fanoušky emocemi

Herečka a zpěvačka Eva Burešová dokáže okouzlit své fanoušky vším, co dělá. Tentokrát nejde ani o film, ani o píseň. Hvězda zveřejnila své úvahy z oblasti... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Burešová ukázala diář na další rok, který obsahuje na titulní stránce nádhernou fotografii celebrity.„Ten rok bude magický přátelé! 22 je moje šťastné číslo a když jsem se rozhodla vypočítat numerologicky, co nás čeká, vyšlo mi číslo 6, a to je moje druhé šťastné číslo, a dokonce je to i mé numerologické číslo, ve kterém jsem byla narozena a sedí to neuvěřitelně!“ uvedla hvězda v popisku ke statusu.Následně herečka poznamenala, že ruku k dílu přiložili i jiní.„Co nás všechno v tom roce potká? Nemůžu se dočkat. Vaše výtvory už byly taky vybrané a nádherně celý diář doplňují…Jste úžasní. Těším se, až bude s vámi,“ uvedla.Nadšení sledující hned ukázali, že diář na ně zapůsobil velkým dojmem.„Neumím si teď představit, kdybych ho neměla... Tobě 2021 mám pořád u sebe. Používám ho jako diář, ale volné strany mi vždy pomůžou, třeba když se z něčeho potřebuji vypsat, a mám pocit, že když mám diář u sebe, ty jsi vždy semnou. Těším se na O něco blíž 2022, vypadá nádherně!“ zareagovala Lucie Berta Bezecná.„Netěším se na další rok, ale tenhle diář mi určitě pomůže, aby to byl další suprový rok,“ vyslovila se Bára.„Ježíšku, přines mi, prosím, pod stromeček tento úžasný diář,“ vyslovila své přání Anna Maria Borovská ze Slovenska.Minulý týden se Burešová podělila o pár fotografií ze zákulisí své práce. Před nedávnem se totiž fanouškům svěřila s tím, že se jí konečně splnil sen a zahraje si ve filmu, a tak se zřejmě dělí o zážitky.Na instagramovém profilu této krásky se tentokrát objevila fotografie, na které je dotyčná se svým kolegou, hercem a bavičem Jakubem Kohákem.„Kuba se mnou samozřejmě točí velmi rád,“ napsala k fotografii Eva, na které se však Kohák příliš nadšeně netváří.To však fanouškům vůbec nevadilo a psali, že jsou náhodou „super dvojka“.„Vy jste jak úplnej opak sami sebe. Ty výrazy jsou boží!“ chválili je další.Spousta příznivců pak reagovala na to, co Eva psala v popisku. Lidé jí vzkazovali, že s ní musí být přece natáčení jedna radost.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

