Celé Slovensko pláče smíchy! Slovenský komik natočil parodii Matovičovy loterie

V neděli se na obrazovkách slovenské televize RTVS odvysílala očkovací loterie. Jedná se o projekt ministra financí Igora Matoviče, který se tímto způsobem... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Na Slovensku se objevily kritické ohlasy i první parodie. Směje se celé Slovensko!Autorem jedné z takových parodií je i slovenský komik Fero Joke. Na svém instagramovém účtu sdílel video, ve kterém se snaží napodobit celou loterii včetně moderátorky Very Wisterové, která telefonovala nešťastné paní Zuzaně, a která přišla o svoji výhru.K videu přidal i komentář:Většina uživatelů parodii náležitě ocenila: „Z videa se směju, z reality pláču,“ napsala jedna ze sledujících.„Na tohle video jsme všichni čekali,“ připojila se další.„Tohle ne, tohle mě odpálilo…Ta loterie spustila novou vlnu komedie a.k.a. realita made in SK,“ směje se další uživatel.Některé fráze z videa se hned staly hitem: „Zuzko řekni heslo…řekni heslo…Co máš v zadku veslo?“, nebo „Důležité není vyhrát, ale zaregistrovat se,“ a také „Jednou z podmínek je kabelovka.“ Takových hlášek tak bylo spousta.Video neuniklo ani samé Wisterové, která dokonce na toto porovnání zareagovala vtipným komentářem: „Jakoby nás jedna matka měla,“ uvedla Wisterová.Připomeňme, že během vysílání očkovací loterie na Slovensku výherkyně Zuzana z Prešova, ačkoliv znala správné heslo, nestihla ho kvůli pomalému online vysílání sdělit v časovém limitu, a o výhru proto přišla.Zcela první vítězku Lydii z Nižní Sitnice vylosoval Peter Bič ze skupiny Peter Bič projekt, která vyhrála 101 000 eur. Následně však měl šanci na výhru i Matej z Ružindolu, který sice zvedl telefon, ale po výkřiku ze strany moderátorů ho následně raději položil. Jakuba z Rakovnice vylosoval Peter Marcin, ten však telefon nezvedl. Čtvrtý soutěžící Lukáš z Košic telefon zvedl, do 20 sekund však nedokázal říci správné heslo, protože se podle jeho slov nenacházel u TV.Ministr financí Igor Matovič to celé okomentoval na svém účtu na Facebooku:„Uff ... DRAMA hned napoprvé.300 tisíc pryč ... ‚nekoukám se na televizi‘400 tisíc pryč ... ‚mám pomalý internet‘...nuže, tím pádem první šťastlivec příští neděli hraje rovnou o 500 tisíc eur,“ okomentoval politik průběh loterie.Později se ale Matovič s paní Zuzanou setkal a celou situaci okomentoval. „Když si přečteme status, zjistíme, že Zuzana nevyhrála, ale většina Slovenska cítí, že má na to morální právo,“ podotkl ministr financí s tím, že chce společně s právníky udělat vše proto, aby Zuzana svou výhru dostala.

