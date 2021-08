https://cz.sputniknews.com/20210817/cesko-prohralo-v-afghanistanu-proc-se-o-tom-mlci-15521366.html

Česko prohrálo v Afghánistánu. Proč se o tom mlčí?

Česko prohrálo v Afghánistánu. Proč se o tom mlčí?

Česká republika se topí v slzách soucitu s Afghánistánem. Tálibán* přišel k moci a sluníčkáři požadují urychlení dovozu migrantů z této středoasijské země... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-17T15:09+0200

2021-08-17T15:09+0200

2021-08-17T15:09+0200

názory

nato

česká republika

afghánistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/845/36/8453617_0:70:1400:858_1920x0_80_0_0_6baff92d4ef85d31e716895ff106f4a6.jpg

Česká média hlavního proudu sledují zprávy z Afghánistánu. Jedním z nejsledovanějších témat je, kolik Afghánců přiveze český armádní speciál ze země, kterou nepřekvapivě opět ovládlo islamistické hnutí Tálibán*.Když teroristé z Tálibánu* obsadili Kábul, hlavní město Afghánistánu, na sociálních sítích se rozpoutal uragán emocí. Česká republika prý zradila Afghánce, kteří za slušný peníz a s vidinou na přesídlení do Evropy pomáhali českým vojákům při jejich afghánské misi v rámci mezinárodní koalice.Tak aby bylo jasno. Ne. Ne, Česká republika nikoho nezradila. Program přesídlení fungoval do pádu amerického režimu v Afghánistánu. Česko udělilo za poslední desetiletí azyl 21 lidem z Afghánistánu. Dalším 43 osobám poskytlo dočasné útočiště.Celkem český stát od roku 2011 do konce loňska dostal od afghánských mužů, žen a dětí 188 žádostí o mezinárodní ochranu. S povolením k pobytu pak v Česku žijí také více než tři stovky Afghánců a Afghánek, kteří tu pracují, podnikají či studují. Zdá se to snad někomu málo?Česká republika se nemůže starat o každého, kdo nám ze zištných důvodů ve vzdálených zemí pomáhá. Nebo odborně řečeno, kdo s námi kolaboruje. Budeme do naší republiky taky dovážet spolupracovníky z afrického Mali, až to tam Francie zabalí?Kolaps amerického režimu v Afghánistánu je prohrou zahraniční politiky české vlády. Naše země se orientuje na Spojené státy, které mají být zárukou svobody a demokracie ve světě. Jsou to správní hoši. A naše vláda chce patřit ke správným hochům. Jenže to je jen mediální obal. Jádro je prohnilé.Pravidelně jsme z médií hlavního proudu poslouchali, že Česko dělá v Afghánistánu správnou věc. Pomáháme vyvést afghánský národ z epochy tmářství do světa duhových vlajek a inkluze. Vše přišlo za pouhých několik dní nazmar. Jako ty stovky miliony korun vyhozené za působení českých vojáků v Afghánistánu. Jako ty miliony, které shrábly neziskovky za „zlepšování života“ Afghánců.Američané nelitují životů českých vojáků, kteří padli v Afghánistánu ve prospěch amerických zájmů. Když to už Amerika nemohla politicky snést, tak z Afghánistánu upláchla. Svůj dvacet let budovaný režim tam nechala napospas islámským fanatikům.Z toho vyplývá jediné. Nekritická orientace na USA není pro Česko výhodná. Nic z toho nemáme. Jsme pěšáky v cizích válkách. Když si Spojené státy usmyslí, tak své spojence lehce zradí. Špatná reputace za okupaci Afghánistánu a následný úprk USA a Západu ze země je i naší špatnou reputací.To vše by si česká garnitura měla uvědomit, až bude zvažovat podporu další americké války ve světě. Stojí nám to za to?O neúspěchu české zahraniční politiky v souvislosti s Afghánistánem Sputnik hovořil s poslancem za SPD, místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a bývalým diplomatem Jiřím Kobzou.„Česká republika byla skrze přítomnost své armády součástí okupačních sil, tím se stala nepřítelem Tálibánu* a je tedy na místě ostražitost před tím, že si Tálibán* anebo některý jedinec bude chtít vyrovnat účty. To se může stát buď v Afghánistánu anebo v Evropě, případně u nás doma.Různí tlumočníci atd. jsou v očích Tálibánu* kolaboranty, královsky placenými v době všeobecné nouze. Jsou tedy také nyní objektem závisti a nenávisti také proto, že dostanou možnost vystěhování do některého státu Evropské unie, o které se obyčejnému Afghánci může jen zdát," říká politik.Západ v Afghánistánu prohrál. Prohrál, naštěstí za jiných okolností, i v Sýrii. V Iráku nevyhrál a ani v Mali ne. Neměla by Česká republika přehodnotit svou zahraniční politiku?„Vždyť k těmto prohrám aktivně přispíváme. Česká republika by měla v první řadě obnovit samostatnou zahraniční politiku, která musí primárně vycházet ze zájmů našeho státu a jeho obyvatel. Servilita vůči tzv. „spojencům“ zájmům ČR nikdy neposloužila.Nemyslím si, že by náš miniaturní expediční sbor nějak výrazně přispěl k porážce USA, nicméně v této válce neměl co dělat. Zrovna tak si myslím, že nemá co dělat ani v Mali. Naši vojáci nesmí být k pronájmu. Jejich povinností je chránit území a obyvatele České republiky," míní pan poslanec.Není na místě obava, že se k nám NATO zachová jako k Afghánistánu a Afgháncům?„Ano. Velmoci si přece vždycky hledí především svých zájmů, k jejichž prosazení používají dočasné spojence. Nic dobrého proto od nich nečekám," říká poslanec za SPD Jiří Kobza.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210816/vzdyt-jsem-vam-to-rikal-klaus-ml-pripomenul-svuj-clanek-o-smyslu-ceske-mise-v-afghanistanu-15510650.html

https://cz.sputniknews.com/20210815/taliban-zahajil-utok-na-kabul-15495305.html

https://cz.sputniknews.com/20210816/zacharovova-byla-sokovana-komentarem-pentagonu-ohledne-padajicich-afghancu-z-podvozku-letadla-15515901.html

❌➗➖➕ Biden i Merklová měli velmi trapné projevy. Biden novinářům odmítl diskusi. Merklová se alespoň vyjádřila o okupační situaci v Mali, kde USraelci také straší a probíhají tam boje.. Požáry, povodně a zemětřesení najednou sklouzly do pozadí. Talibáni v Kábulu budou muset řešit přítomnost cizích okupantů v Kábulu a nějak to půjde do finále.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 28

Červenáček⠀ Zápaďáci jsou v šoku, Merklová a Biden v televizi diplomaticky utěšují a Stoltenberg a Maas žvaní nesmysly..Fakt je že zápaďáci dostali pořádnou a nezapomenutelnou lekci a sami ještě pořád nechápou, jak jsou sami celkově v čudu, protože to není jenom ten Afganistán, ale podobně by i dopadli, kdyby si Talibáni zítra zajeli do Berlina/ do Prahy vyřizovat jejich účty na Hradčanech. A občané by se také jenom nečinně bavili, jak by ty USraelské svině v klidu vymlátili.. Pro tohle kapitalistické svinstvo a rozkradenou koloniální republiku bych také nehnul ani prstem a ještě bych jim ukázal, kde se ten židoZeman schovává.🇦🇫👍👍👍 16

9

česká republika

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

nato, česká republika, afghánistán