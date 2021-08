https://cz.sputniknews.com/20210817/generalni-tajemnik-nato-jmenoval-osoby-odpovedne-za-tragedii-v-afghanistanu-15526993.html

Generální tajemník NATO jmenoval osoby odpovědné za „tragédii v Afghánistánu“

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se domnívá, že neschopnost politického vedení Afghánistánu dosáhnout mírového urovnání v zemi vedla k současné... 17.08.2021

„V posledních týdnech jsme byli svědky neúspěchu – politického i vojenského – v rychlosti, kterou jsme nepředvídali. Některé bezpečnostní síly bojovaly statečně, ale nedokázaly udržet bezpečnost země, protože afghánští političtí vůdci nakonec nedokázali čelit Tálibánu a dosáhnout mírového urovnání. Toto selhání afghánského vedení vedlo k tragédii,“ řekl na tiskové konferenci v Bruselu.Stoltenberg poznamenal, že „k tomuto selhání došlo navzdory našemu úsilí, navzdory našim významným investicím a obětem“. „Z toho se musíme poučit,“ dodal.Generální tajemník také zdůraznil, že NATO „nikdy neplánovalo trvalou přítomnost v Afghánistánu, v posledních letech jsme snížili naši přítomnost ze 100 tisíc na méně než dva a pak na nulu“.NATO splnilo úkol v AfghánistánuPřítomnost sil NATO v Afghánistánu byla mimo jiné zaměřena na poražení teroristické skupiny Al-Káida*, a tento úkol byl splněn, řekl Stoltenberg.Stoltenberg dodal, že jednou z předností sil NATO byla skutečnost, že za posledních 20 let nebyl z území Afghánistánu zorganizován žádný teroristický útok ve spojeneckých zemích. „V posledních dvou desetiletích nebyly na spojeneckém území organizované z Afghánistánu žádné teroristické útoky. Ti, kteří nyní dojdou k moci, musí zajistit, aby se teroristé nevrátili,“ uzavřel.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán* zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití". V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Tálibánu Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.*teroristické organizace zakázané v RF

A co zamezili, vždyť tam padlo mnoho vojáků. Co to všichni vykládají za nesmysli. S ostudou utekli a ještě zdůvodňují poslání. A vážení USA a NATO, kdopak po vás střílel? To asi byli medvědi v lese. Jó jo, vytahovat nadělat zmatek, vystřílet zbraně a náboje ať se má co vyrábět a hurá zase na nějaký stát. A napadení? To není problém, vždyť to umíme dobře. Pokud to ani toto lidem nevadí, tak to se řítíme do pekel...

