Hřib vyskakuje s nabídkou pomoci Afgháncům. „Ať se o ně postará Biden,“ padlo od lidí

Primátor Prahy Zdeněk Hřib nezůstal stranou v otázce pomoci afghánským tlumočníkům, kteří spolupracovali s českými vojáky a Afghánistánu a kterým česká vláda... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

pomoc

afghánistán

praha

zdeněk hřib

„Za Prahu jsme připraveni vypomoci s přijetím afghánských tlumočníků a jejich rodin. Podobně jsme už spolu s vládou našli společné řešení v případě pomoci běloruským disidentům. Napsal jsem Janu Hamáčkovi, aby se neváhal na mě obrátit,“ stojí v příspěvku ředitele pražského magistrátu.Pokud si Hřib myslel, že jeho nadšení budou sdílet absolutně všichni sledující, tak se mýlil. Vedle kladných hodnocení se objevila i spousta negativních výroků.„Jaký přínos měli a budou mít pro naši zemi tihle „tlumočníci“?Jaké konkrétní případy můžete uvést, kdy nám údajně měli nějak zásadně pomoct...?Jaké odměny, benefity a jiné možnosti za svojí práci dostali?Kolik rodin, je kdo ochoten ubytovat, u sebe doma?Nestačil ve většině případů bezplatný Google překladač?“ napsal Jarda Rathaus II, který tyto otázky napsal i v paštštině.„Aneb jak si přihřát polívčičku na aktuální téma. Jen jaksi pozdě. Ale chápu, protože vás to reálně nepálí, takže o víkendu byla dovča a teprve v pondělí porada s PRisty co vymyslet, aby byly laciné bodíky. Kdybyste přišel minulý týden s návrhem reálné pomoci, tak ok, tohle je směšné PR,“ odsoudil Hřiba Tomáš Kalivoda.„To Vám malý český člověk neodpustí,“ varoval primátora Tomáš Drbouš.„Za Vaše postoje v kontextu světového dění dávám OK, díky!!! Za Váš management operačního provozu hl. m. Prahy mám fakt dost velké výhrady, sorry jako. Tam soustřeďte Vaši pozornost, prosím!!! Děkuji,“ uvedl Petr Bezdíček.„Jako Pražačka s tím nesouhlasím,“ konstatovala Janka Šťastná.Včera se ministr vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci sociálních demokratů vyjádřil k situaci v Afghánistánu. Podle jeho slov se dělá vše pro to, aby byli převezeni do České republiky všichni čeští občané a také co nejvíce Afghánců, kteří s Českem spolupracovali.Hamáček vystoupil veřejně jen pár hodin poté, co se vrátil letoun z Kábulu, který přivezl prvních 46 Čechů a afghánských spolupracovníků s rodinami.„Děláme vše pro to, abychom do České republiky přivezli všechny české občany a co nejvíce Afghánců, kteří s námi spolupracovali. Naše armáda je připravena v těch evakuačních letech pokračovat,“ uvedl ministr vnitra.Druhý český speciál přistál v Kábulu v úterý dopoledne.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán* zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití". V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Talibánu* Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.Mluvčí Tálibánu Zabihulláh Mudžáhíd řekl, že ti, kdo se na porušování podíleli, byli zadrženi.*teroristická organizace zakázaná v RF

