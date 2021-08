https://cz.sputniknews.com/20210817/jako-tata-ewa-farna-se-pochlubila-snimkem-sveho-synka-s-kytarou-15509465.html

„Jako táta.“ Ewa Farna se pochlubila snímkem svého synka s kytarou

„Jako táta." Ewa Farna se pochlubila snímkem svého synka s kytarou

Ewa sdílela fotku svého synka Artura, jak drží kytaru a dívá se na pódium. „Jako táta. Ještě teď žijeme koncertama v Karlových Varech a ve Vinařství Lahofer. To jsou tak nádherná místa. Moc děkuju všem, kteří přišli a užili si to s námi. Já si toho tak vážím. Tak snad jsme vás dostali do varu,“ napsala zpěvačka.V komentářích začali zpěvačce její fanoušci rychle psát reakce. Objevili se například ti, kteří posílali pozdrav právě ze zmíněného koncertu. „Pozdrav z K. Varů a velké díky za skvělý koncert,“ napsala například jedna ze sledujících.Někteří nemohli pochopit, že je syn Farné už tak velký. „To je úlet, jak už je velký. Strašně to letí,“ napsala jedna ze sledujících a další se přidala: „Ten je super, a jak vyrostl.“Farna a BabišPřipomeňme, že nedávno vyrazil premiér Andrej Babiš na koncert česko-polské zpěvačky Ewy Farne, který se konal na Litoměřicku. Na akci si nezapomněl pořídit selfie, fotku zveřejnil na sociální síti a Farna se kvůli tomu následně ohradila.Ta fotku okomentovala slovy: „Snažím se lidi skrze hudbu spíš pojit a politiku na koncerty netahat. A je mi hodně nepříjemné, že jste ji tam přivedl. Cítím se zneužita.“Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

