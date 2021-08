https://cz.sputniknews.com/20210817/janukovyc-uvedl-hlavni-chybu-ukrajiny-za-30-let-nezavislosti-15518909.html

Janukovyč uvedl hlavní chybu Ukrajiny za 30 let nezávislosti

Hlavní chybou Ukrajiny za 30 let nezávislosti bylo odmítnutí dobrého sousedství s Ruskem, prohlásil bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který opustil... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Obyvatelům Donbasu navrhují, aby odjížděli do Ruska, nechtějí-li podpořit násilnou ukrajinizaci, kterou provádí paradoxně rusky mluvící vedení státu, obyvatelům Krymu odmítají právo považovat poloostrov za svou vlast, dodává bývalý prezident.Závislost na vztazích USA a RuskaPřed 30. výročím své nezávislosti se Ukrajina stala zcela závislou na stavu americko-ruských vztahů, prohlásil bývalý prezident Janukovyč.Bývalý ukrajinský prezident si klade otázku, co bude země dělat, když k uvolnění napětí přece jen dojde. „A dojde k tomu určitě. Máme stavět zeď na hranici s RF, a teď už i s našimi běloruskými sousedy? Máme i nadále obtěžovat Západ požadavky neodkladného přijetí Ukrajiny do EU a NATO, což ze zcela pochopitelných důvodů dělat nechce?“ ptá se Janukovyč.Podotkl, že když byl u moci, také se dělaly chyby, někdy i dost vážné. „Ukrajina ale žila v míru a byla zemí s největším územím v Evropě. Její občané neodjížděli masově do zahraničí za lepším životem, její obyvatelstvo se nesnižovalo katastrofálním tempem. Ukrajinci mluvili svými mateřskými jazyky bez obav, že budou obvinění z porušení zákona, který omezuje jejich ústavní práva. Nežili v nouzi kvůli neúměrným komunálním tarifům,“ řekl Janukovyč.Západní projektStátní převrat na Ukrajině v roce 2014 nebyl následkem povolnosti úřadů, ale byl předurčen realizací projektu „Ukrajina jako Protirusko“, prohlásil Janukovyč.„Zajišťovali jsme svobodu slova dokonce v případech, kdy tato „svoboda“ ohrožovala základy státnosti; nebránili jsme obyvatelům západních oblastí v tom, aby stavěli pomníky lidem, které považovali za své národní hrdiny, dokonce i za cenu urážky historické paměti obyvatel jihovýchodu; nepronásledovali jsme členy nacionalistických organizací v domněnce, že ocení tolerantnost státu; před mnohými věcmi jsme zavírali oči… Nemyslím si, že to byla chybná politika. Státní převrat, k němuž došlo v roce 2014, nebyl následkem naší povolnosti. Byl předurčen realizací projektu „Ukrajina jako Protirusko“, a přijmeme-li to jako fakt, bude nám všechno jasné,“ uvádí se v Janukovyčově prohlášení.Podle jeho slov se „signálem k nezákonnému uchvácení moci a k protiruské hysterii“ stal přesun termínů podepsání dohody o asociaci s EU. Janukovyč podotkl, že „pod tlakem Západu jsme se ocitli v situaci, kdy pochopení předčasnosti podepsání dohody o asociaci narazilo na snahu našich odpůrců toto rozhodnutí prosadit za každou cenu“. „Následky toho je nezajímaly, protože odpovědnost za sociálně ekonomickou katastrofu, kterou pozorujeme na Ukrajině dnes, by nesla v každém případě moc,“ řekl Janukovyč.

