K Zemi se blíží asteroid

Asteroid 2016 AJ193, který patří do třídy potenciálně nebezpečných, se přiblíží 21. srpna k Zemi, žádná hrozba pro zeměkouli ale neexistuje, oznámili Sputniku... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

„Existuje celá třída asteroidů, jimž se říká asteroidy sbližující se se Zemí. Ty z nich, které se mohou v dohledné budoucnosti přiblížit k Zemi na vzdálenost 7,5 tisíce kilometrů nebo blíže, se považují za potenciálně nebezpečné objekty. Podle výpočtů odborníků NASA se přiblíží asteroid 2016 AJ193 k Zemi na minimální vzdálenost kolem 3,4 milionu kilometrů 21. srpna. Průměr asteroidu se odhaduje na přibližně 1,4 kilometru,“ sdělili v hvězdárně.Podotkli, že za celé dějiny pozorování podobných objektů prolétaly asteroidy kolem Země i v mnohem menších vzdálenostech. Třeba v roce 2011 se přiblížily dva asteroidy o průměru 100 a 360 metrů k Zemi na 384 tisíce kilometrů.Vědci upozornili na to, že největší nebezpečí představují nebeská tělesa, která astronomové nesledují a o kterých se svět dozvídá teprve po jejich dopadu. Jde o Tunguskou událost a o Čeljabinský meteor. V prvním případě v důsledku výbuchu obrovské síly v povodí řeky Podkamenná Tunguska byl zasažen les na ploše přes 2000 kilometrů čtverečních. V druhém případě v důsledku několika výbuchů ve vzduchu byli místní obyvatelé poraněni úlomky rozbitých okenic.„Takže nebezpečí pochází hlavně od takových nečekaných hostů z vesmíru. A k podobným událostem dochází v průměru jednou za sto let,“ podotkli v hvězdárně.

Já, jasnozřivý Kosmo Olin, nejčastěji vystupující pod značkou matematických značek, jsem přišel na spolehlivý způsob ochrany před asteroidy: Na Zem umístit na mnoha místech nejsilnější raketové motory a jejich vhodným zapnutím dojde k vychýlení Země ze své dráhy a je to vyřešené. Lze také použít atomové údery, které by aktivovaly některé sopky, třeba v Yellowstone nebo na Filipínách, a ty by také podle zákona akce a reakce dokázaly vychýlit Zemi. A teď už musím končit. Buduji si další únikový východ ze svého bytu. Včera jsem na svých dveřích objevil nápis: Přijdeme si pro tebe se sítí a karabáčem !

