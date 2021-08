https://cz.sputniknews.com/20210817/lipovska-o-ct-kandidature-a-volbach-vlada-svoji-rozpoctovou-politikou-zene-nasi-zem-do-bidy-15524022.html

Lipovská o ČT, kandidatuře a volbách: Vláda svojí rozpočtovou politikou žene naši zem do bídy

Lipovská o ČT, kandidatuře a volbách: Vláda svojí rozpočtovou politikou žene naši zem do bídy

Kandidátka do Poslanecké sněmovny za Volný Blok Hana Lipovská poskytla portálu Parlamentní listy rozhovor. V něm prozradila, jak se cítí, kdy kandiduje poprvé... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Uvedla, že je pro ni velká čest kandidovat poprvé za politickou stranu a jezdit s volebním autobusem města. Uvedla, že tuto čest považuje jak za Volný blok, tak i obecně, protože podle ní máme v České republice mnoho lidí, kteří mají po dlouhou dobu pocit, že je nikdo neslyší, že je nikdo neposlouchá, že nikoho nezajímají.Uvedla, že tu nejhorší věc, za což považuje spojení chobotnice oligarchie, médií a politiky viděla opravdu velmi zblízka a cítila velké zoufalství, že se s tím nedá nic dělat, pakliže nejsou nástroje přímo politické.„Viděla jsem zvůli spravedlnosti či spíše nespravedlnosti, viděla jsem komploty médií a z tohoto hlediska myslím, že to nejhorší už člověk zažil. Na druhou stranu, iluze se vždy ztratí až za boje a za pochodu. A za třetí jsem přesvědčena, že člověk se tím nenechá semlít, pokud umí být v opozici vůči systematické moci, vůči moci, která jde proti lidem. Pokud jste na straně lidí, tak se nemůžete dopustit chyby,“ dodala.Lipovská konstatovala, že propojení médií a politiky, nemusí být ještě takový velký problém. Podle ní to problém je v případě, že se jedná o veřejnoprávní média a politiky či politické strany.Když odhlédne od toho, že existuje kanál mezi policií, mezi kriminálním oddělením a oddělením boje s terorismem a extremismem a médii, pak je podle ní nejhorší fakt, že se člověk nemá bránit následnému překroucení informací.Vyjádřila se i ke kritice, že její kroky v Radě ČT míří proti vedení ČT a řediteli Petru Dvořákovi. Konstatovala, že ona sama si nemyslí, že by měla být televize navázána na státní rozpočet. Uvedla, že rozpočet České televize by měl být převeden pod takzvanou státní pokladnu tak, jako jsou tam převedeny rozpočty dalších organizací a orgánů.„Mimochodem o připojení České televize se dlouhou dobu diskutovalo. Česká televize se proti tomu vždy tradičním licoměrným poukázáním na svobodu slova samozřejmě silně stavěla. Je však nějak znásilňována svoboda slova či svobody našich ministerstev? Vysokých škol? Výzkumných institucí? V čem se nároky na svobodu České televize liší od nároků Karlovy univerzity?“ pokládá otázky.Podle Lipovské jediné, oč se jedná, je to, aby byl rozpočet České televize transparentní. To je právě jediná cesta, jak zabránit četným machinacím, které se dějí a proti kterým neexistuje v Radě ČT žádný postup, dodává.Lipovská by se chtěla v politice zaměřit na ekonomiku státu, což je jí odborně nejblíže. Země se nyní potýká s půl bilionovým dluhem, přičemž na další rok je naplánováno dalších 300 miliard. Lipovská uvedla, že se k tomuto dá přistupovat tak, že je vše v pořádku a vše se srovná, jak tvrdí vláda a členové hnutí ANO, ale jen v případě, pokud je cílem vlády ničit naše hospodaření a naši ekonomiku, což v tuto chvíli evidentně je.„Na druhou stranu, pokud se dnes děsíme nad tím, že máme vyšší míru inflace a sama ČNB připouští, že míra inflací bude kolem čtyři procent, pokud vše zdražuje, je to právě důsledek této nezodpovědné fiskální politiky a neustálého zadlužování. Vláda svojí rozpočtovou politikou žene naši zem do bídy,“ míní.Podle Lipovské může být dluh vyřešen buď krachem země, bankrotem, který se naší zemi po dlouhou dobu vždy vyhýbal. Druhou možností je pak monetizace, tedy řešení obřího dluhu vysokou inflací jako v Německu po první světové válce.Čtvrtou možností je podle ní snížení majetku státu anebo privatizací svého druhu, tedy výprodej našeho bohatství. Jak uvádí, nejhorší možnost, kterou právě teď dělá vláda premiéra Babiše, je pštrosí politika odkládání problémů do nekonečna a po nás potopa.Kandidatura za Volný blokČlenka Rady ČT Hana Lipovská povede Volný blok v Pardubicích. Lipovská oznámila, že na post radní ČT navzdory své kandidatuře až do voleb nerezignuje. Bude se ale zdržovat hlasování. Lipovskou pobídly ke kandidatuře stížnosti na práci České televize i demonstrace proti vládním opatřením v boji proti covidu-19.Volný blok je znám svými vyhraněnými názory k vládním proticovidovým opatřením. Hlavní tváří hnutí je poslanec Lubomír Volný. Na jihomoravské kandidátce je zase zpěvačka Ilona Csáková, na pražské pak bývalá politička a moderátorka Jana Bobošíková.

