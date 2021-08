https://cz.sputniknews.com/20210817/matovic-se-rozhodl-napravit-trapas-k-nemuz-doslo-behem-ockovaci-loterie-15517943.html

Matovič se rozhodl napravit trapas, k němuž došlo během očkovací loterie

Matovič se rozhodl napravit trapas, k němuž došlo během očkovací loterie

Případ spojený s očkovací loterií z dílny slovenského ministra financí Igora Matoviče pokračuje. Politik se snaží napravit situaci, kdy lidé přišli o výhru. 17.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-17T12:33+0200

2021-08-17T12:33+0200

2021-08-17T12:33+0200

slovensko

loterie

očkování

igor matovič

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/13361191_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_d3e69ad21066b67382cfc77ed0b80732.jpg

Jak bylo dříve informováno, nejhůře dopadla Zuzana z Prešova, která sice věděla správné heslo, ale nestihla ho říci v časovém limitu kvůli pomalému online vysílání, a tak přišla o velkou částku.Podle sdělení slovenského finančního resortu Igor Matovič se s dotyčnou paní setkal.„Když si přečteme status, zjistíme, že Zuzana nevyhrála, ale většina Slovenska cítí, že má na to morální právo,“ podotkl ministr financí s tím, že chce společně s právníky udělat vše proto, aby Zuzana svou výhru dostala.„Právo bez lidskosti lidé respektovat nebudou,“ dodal.Jelikož Zuzana pořad sledovala přes internet, zpoždění streamu bylo v jejím případě až 24 sekund.Ministr financí proto přislíbil, že situaci v případě internetových diváků bude resort financí neprodleně řešit.„Zuzana je super dáma a všichni budeme velmi rádi, pokud ona bude moci být nakonec ráda rovněž,“ napsal na facebookovém profilu Matovič.Reakce lidí na jeho status byly různé.„Je to nejsmutnější loterie v historii lidstva!!! Tolik peněz stát rozdává jen proto, aby nutil druhé lidi k očkování, bohužel velmi smutné!!! Za ty peníze mohli pomoct mnoha nemocným dětičkám nebo lidem, kteří potřebují peníze na léčbu, ti sami musí žebrat ve skupinkách nebo v médiích!!! Hanba tomuto státu!!!“ poznamenala Ivett Rodná.„Co tak dát ty peníze do nemocnic?“ navrhla Terézia Ciriaková.Nicméně byli i tací, kdo chování Matoviče schválil.„Vážím si člověka, který se před nepříjemnostmi neskrývá, ale snaží se je řešit. Velmi dobrá reakce, moje důvěra setrvává,“ podotkla Jana Vajdová.Připomeňme, že nedělní večer 15. srpna 2021 se nesl v duchu očkovací loterie z dílny ministra financí Igora Matoviče, kterou na svých obrazovkách přinesla RTVS. Samotný ministr ji také sledoval a jeho reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Líbila se mu dramatičnost, kterou relace přinesla.Zcela první vítězku Lydii z Nižní Sitnice vylosoval Peter Bič ze skupiny Peter Bič projekt, která vyhrála 101 000 eur. Následně však měl šanci na výhru i Matej z Ružindolu, který sice zvedl telefon, ale po výkřiku ze strany moderátorů ho následně raději položil. Jakuba z Rakovnice vylosoval Peter Marcin, ten však telefon nezvedl. Čtvrtý soutěžící Lukáš z Košic telefon zvedl, do 20 sekund však nedokázal říci správné heslo, protože se podle jeho slov nenacházel u TV.Jak bylo uvedeno výše, největší zklamání však zažila Zuzana z Prešova, která sice zvedla telefon ve stanoveném limitu, pořad však sledovala přes internet, kde má přenos několika sekundové zpoždění a tak, i když věděla heslo, řekla ho příliš pozdě. Ztratila tak možnost získat 400 tisíc eur. Tato částka se přesouvá do dalšího kola losování.Ministr financí Igor Matovič to celé okomentoval na svém Facebooku:„Uff ... DRAMA hned napoprvé.300 tisíc pryč ... ‚nekoukám se na televizi‘400 tisíc pryč ... ‚mám pomalý internet‘...nuže, tím pádem první šťastlivec příští neděli hraje rovnou o 500 tisíc eur,“ okomentoval politik chod loterie.

https://cz.sputniknews.com/20210807/ockovacia-loteria-na-slovensku-dalsie-fiasko-z-radu-genialnych-napadov-igora-matovica-15415037.html

Martin Dindy Matovičovu reality show kde robia z ľudí hlupákov, môže sledovať a podporovať len najprimitívnejšia časť obyvateľstva. Matovič si z nás robí srandu za naše peniaze. On je jak podomový obchodník tzv. šmejd, ktorý sa vyškiera akí sú tí dôchodcovia hlúpi, keď si vzali ešte aj úver na tie jeho hrnce. Dávam Lipšicovcom rok možno dva 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

loterie, očkování, igor matovič