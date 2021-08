https://cz.sputniknews.com/20210817/ministri-zahranici-eu-jednali-o-afghanistanu-jde-o-zlomovy-bod-mini-sef-slovenske-diplomacie-15528320.html

Ministři zahraničí EU jednali o Afghánistánu. Jde o zlomový bod, míní šéf slovenské diplomacie

To, co se děje v Afghánistánu, je zlomovým bodem pro tuto zemi i pro celé mezinárodní společenství, jehož je Slovenská republika součástí. V úterý to řekl... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

„Současná situace v Afghánistánu je opakem toho, co bychom si přáli, a dramatické scény z Afghánistánu - a v posledních hodinách zejména z hlavního města Kábulu - nám nedávají žádnou šanci to, co vidíme, přikrášlit nebo o tom mluvit v lepších barvách,“ řekl Korčok.Konec mise byl podle jeho slov plánován jinak. „Nebyly řádně vyhodnoceny důsledky odchodu Spojených států a nás, ostatních spojenců, zejména pokud jde o rychlost, s jakou je Tálibán* schopen převzít moc v zemi,“ řekl šéf slovenské diplomacie.Korčok označil kapitulaci afghánské vlády a armády za „tristní“. Připomněl, že do afghánské armády byly investovány finanční prostředky, aby byla schopna chránit zemi před extremisty z Tálibánu. „Pokud vláda sama není ochotna vypořádat se s hrozbou, v tomto případě s Tálibánem, zvenčí to prostě zvládat donekonečna nelze,“ řekl.Podle Korčoka muselo ukončení mezinárodní mise v Afghánistánu jednou přijít, ale „za zcela jiných okolností, než jsme si představovali“.Ministr rovněž připomněl, že podnětem mise v Afghánistánu v roce 2001 byla situace, kdy teroristická organizace Al-Káida*, která prováděla útoky proti USA a několika evropským zemím, operovala z území Afghánistánu za vlády Tálibánu.Podle Korčoka jednali ministři zahraničí EU na svém úterním zvláštním zasedání také o bezprostředním vývoji v Afghánistánu. Mezi své priority zařadil zachování provozu kábulského letiště, aby „mohla být dokončena evakuace personálu“.Varoval také před možným návratem Tálibánu* k moci. „Tálibán si v tuto chvíli musí sám odpovědět na základní otázku, zda se chce vrátit ke způsobu vlády z let 1996-2001,“ řekl Korčok.Korčok uvedl, že si je vědom i „domácího pohledu“ a kritického vnímání situace v Afghánistánu na Slovensku. Připomněl, že celá operace a její závěr se nevyvíjely tak, jak jsme si přáli.O mimořádném jednání ministrů zahraničí EU k Afghánistánu informoval i ministr zahraničí České republiky Jakub Kulhánek.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití“. V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Tálibánu Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.*Teroristické organizace zakázané v Rusku

