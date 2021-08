https://cz.sputniknews.com/20210817/na-dalnici-d5-doslo-k-vazne-nehode-osobniho-vozidla-s-nakladnim-dalnice-je-uzavrena-15528008.html

Na dálnici D5 došlo k vážné nehodě osobního vozidla s nákladním. Dálnice je uzavřena

Na dálnici D5 došlo k vážné nehodě osobního vozidla s nákladním. Dálnice je uzavřena

Na dálnici D5 ve směru na Prahu došlo k nehodě osobního a nákladního auta. Na dálnici se vysypal náklad a dálnice je nyní uzavřená, zřejmě do 22:00. O... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-17T20:34+0200

2021-08-17T20:34+0200

2021-08-17T20:34+0200

česko

policie

nehoda

vrtulník

dálnice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/12465523_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_fbe644433c63bf728e65d30cde2855e7.jpg

Na místě musel dokonce zasahovat i vrtulník.Policie dále uvádí, že k nehodě došlo mezi osobním a nákladním vozidlem, ze kterého se navíc na cestu vysypal náklad a tvoří překážku v provozu.V důsledku nehody byli zraněni dva lidé, přičemž jeden z nich byl převezen do nemocnice za pomoci vrtulníku. Podle informací policie se okolnostmi nehody zabývají dálniční policisté. V úseku budou také probíhat uklízecí práce.Nehoda v Novém BydžověNedávno jsme informovali o dopravní nehodě, ke které došlo v Novém Bydžově. Na Královéhradecku havarovalo osobní vozidlo, ve kterém se nacházelo sedm lidí ve věku od 15 do 23 let, včetně řidiče.Řidič z místa dopravní nehody utekl. Šest zraněných osob bylo převezeno do nemocnice.Jak sdělila ČTK mluvčí policie Iva Kormošová, většina cestujících byla pod vlivem alkoholu. Všichni kromě jednoho nadýchali od 0,5 do jedné promile.O něco později se jednadvacetiletý řidič sám přihlásil policii.

https://cz.sputniknews.com/20210814/v-turecku-havarovalo-hasicske-letadlo-15489216.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, nehoda, vrtulník, dálnice