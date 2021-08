https://cz.sputniknews.com/20210817/na-letnim-tabore-na-slovensku-zemrelo-dite-dalsi-byly-zraneny-15517812.html

Na letním táboře na Slovensku zemřelo dítě, další byly zraněny

Na letním táboře na Slovensku zemřelo dítě, další byly zraněny

Na letním dětském táboře ve slovenském katastru Turček v okrese Turčianske Teplice zemřelo v úterý večer dítě v důsledku zranění, které utrpělo za zatím... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-17T10:07+0200

2021-08-17T10:07+0200

2021-08-17T10:07+0200

slovensko

slovensko

policie

nehoda

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/848/73/8487345_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_ec593297f248b685541f145c0b61e071.jpg

Podle policie bylo za dosud nezjištěných okolností zraněno několik dětí.Na místo byly okamžitě vyslány všechny dostupné policejní hlídky a tým posttraumatické zásahové péče Krajského ředitelství policie v Žilině.Policie v současné době provádí všechny nezbytné počáteční procesní kroky k doložení činu a rozhodnutí podle trestního řádu. „Vzhledem k citlivosti případu nebudeme poskytovat žádné další informace o incidentu, dokud nebude vyšetřování dokončeno,“ dodali policisté.Podle webu TV Markíza měla tábor zasáhnout silná bouře a malého chlapce údajně zasáhl blesk.

https://cz.sputniknews.com/20210815/heger-uctil-pamatku-obeti-nacismu-v-kalisti-na-svou-adresu-zaslechl-ze-je-fasista-15495056.html

wwwbuerger..

Já, jasnozřivý Kosmo Olin, nejčastěji vystupující pod značkou matematických značek, jsem vyslal svého emisara do kuchyně do uvedeného tábora. Nemá rád děti, proto jim do jídla, guláše, přidal běločechratky obrovské. Ale z toho se vylížou.... Emisara potrestám. Nebude smět 10 dnů nosit tanga značky Olin. A teď už musím končit. Na tanga si budu vyšívat monogramy KO. Kosmo Olin. Na dražbách pro sexo alternativní mají vysokou už vyvolávací cenu. Takto si vydělávám raději, než heckerstvím.

2