Petr Hájek: Afghánské tažení je neskutečná ostuda. Porážka NATO v regionu – koruna na závěr

20 let jsme měli představu, že prostřednictvím NATO se v Afghánistánu buduje demokracie, že na tom participuje i Česká republika. Najednou se ukazuje, že jsou tam ve hře jiné procesy, že nás to stálo ohromné prostředky, ale i životy našich vojáků. Jak byste zhodnotil dosavadní události a co dle vás bude následovat? Co my a naše role v Afghánistánu?Petr Hájek: Já bych řekl, že zájmeno „my“ sem nepatří. Nebyli (ČR) jsme mezi těmi, kdo tam budoval kvazi „demokracii“, kdo vůbec dovážel „liberální demokracie“ do států s naprosto jinou tradicí a odlišným náboženstvím, jinou strukturou… Myslím, že celou dobu jsme byli vesměs klamáni, protože v daných zemích šlo o něco dočista jiného. I záminka, kterou bylo 11. září, je sama o sobě pochybná. Šlo pouze o to, že Spojené státy v koprodukci „křovím“, tzn. dalšími státy spoluvytvářejícími NATO, byly přesvědčeny, že mohou, resp. po rozpadu SSSR a po 11. září, začít dobývat svět. To se jim ale nepodařilo.Američané neuspěli v Libyi, nezadařilo se jim v Sýrii, štěstí v rozpínavosti neměli ani v Iráku, ani v Afghánistánu. Na Západě jsme podlehli obrovské iluzi, která doznívala od konce studené války a která byla zhmotněna ve známé eseji, která tvrdila, že nyní již nastane konec historie (Francis Fukuyama). Staronový konec dějin nenastal. Byli jsme strašeni, byli jsme klamáni.Co z toho plyne?Američané i my jsme vyplýtvali spoustu peněz. Životem to dále zaplatila řada lidí, nemluvě o civilních obětech. Zbytečně tam vlastně padli vojáci, kteří představovali de facto okupační jednotky. Myslím si, že konec byl nezbytný, že měl ale přijít mnohem a mnohem dříve. Prezident Trump to chtěl již také ukončit…Chopil se toho až „prezident“ Biden, díky němu došlo na překotné stahování jednotek. Chaos a vše, co se tam děje, vyhlíží jen zdánlivě neuspořádaně a jakoby bez koncepce. Ve skutečnosti jsou to výslednice dobře připravených scénářů, které podpíraly loutkovou centrální vládu. Uvědomme si také to, že Afghánistán není země v tom klasickém slova smyslu… Je to vlastně území, na kterém platí především klanová disciplína. Jak se to tam bude dále vyvíjet, těžko říci. Myslím, že není zcela vyloučeno, že se tam uvnitř střetnou různé síly. To už je však věc Afghánců a jednotlivých klanů.Armáda USA je přece fenomén s astronomickým rozpočtem. Tohle musí přece zanechat impakt na všech. Možná jisté iluze ztratí jiné loutkové vlády po světě…Nepochybně Spojené státy a NATO dostaly výprask. Ovlivní to politiku jak v USA, tak v členských státech NATO. Je to jenom další z důkazů, že velká imperiální politika je u konce, že snaha učinit svět unipolárním vzala za své. Vzala za své již dávno, ale teď to začalo být dobře vidět.Vidíte řešení?Teď to chce multipolární spolupráci, aby se svět vůbec udržel v chodu. Má mnoho bolavých míst, afghánský syndrom je jen jedním z problémů, které v tuto chvíli nejvíce vyčnívají. Ve skutečnosti je afghánská epizoda dávno skončena a to, co vidíme teď, je jen mediální dohra. Pod povrchem hledejme hlubší problémy západní civilizace. Západní svět je ničen. Rozklad a rozpad západního společenství je umocněn porážkou koaličních sil v Afghánistánu. Ostuda, kterou celé afghánské tažení bylo, nyní dostává patřičnou korunu… Nelze než se jen hořce pousmát všem těm letům mediálního masírování našeho a západního obyvatelstva. Byli jsme přece neustále ujišťováni, co v tom Afghánistánu všechno neděláme, resp. za úžasnou civilizační práci. Udělali jsme práci, ano, avšak anticivilizační, udělali jsme ji na sobě.Ono to vlastně vypadá, že USA vyzbrojily až tří set tisícovou armádu, která se Tálibánu* vzdala bez boje. Tato armáda je vyzbrojena moderní americkou technikou. Že by to byl vážně záměr?Jestliže je tam 300 000 vyzbrojených Afghánců či kdo to vlastně je (Afghánci jako takoví neexistují, jde jen o obyvatele území, které se dělí do různých klanů…), pak si uvědomme, že zbraní je tam přehršel. Bývá to tak po každé válce, neřkuli po dvacetileté. Čekejme, že se tyto zbraně klidně mohou objevit v Evropě. Určitě se stanou předmětem pašeráctví. Nezapomínejme, že ta lež, že afghánské tažení bylo tažením proti mezinárodnímu terorismu – je od začátku směšná.Jak se kolotoč kolem Afghánistánu dotkne zahraniční politiky ČR? Motivací k rozhovoru je i kritický článek Václava Klause, který považuje porážku Západu v Afghánistánu také i za porážku české zahraniční politiky.To je legrační otázka. My žádnou zahraniční politiku nemáme…Spíš se to odrazí na zahraniční politice ČR podle toho, jak se události v Afghánistánu odrazí na zahraniční politice Bruselu a Washingtonu. Jinak já už nejsem tiskovým mluvčím Václava Klause. Za něj jsem mohl mluvit v dobách, kdy jsem jeho mluvčím byl. Václav Klaus měl s hrůzostrašnými operacemi [NATO] vždycky problém. Tak či onak stál proti tomu, vlastně jako skoro jediný v této zemi.Díky za rozhovor.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

