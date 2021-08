Polsko informovalo Evropskou komisi o prioritě ústavy země nad právem EU. Zmínilo také Česko

https://cz.sputniknews.com/20210817/polsko-informovalo-evropskou-komisi-o-priorite-ustavy-zeme-nad-pravem-eu-zminilo-take-cesko-15522295.html

Polsko informovalo Evropskou komisi o prioritě ústavy země nad právem Evropské unie, oznámilo vládní informační středisko. 17.08.2021, Sputnik Česká republika

V pondělí byla Evropské komisi zaslána odpověď na připomínky ohledně uplatnění v Polsku priority práva.Polská strana ve své odpovědi „upozornila na to, že Ústavní soud (Polska) kontroluje ústavnost zákonů EU od okamžiku zapojení Polska do Evropské unie“, a zdůraznila, že „Ústava Polské republiky je v souladu s paragrafem 8 bod 1 nejvyšším zákonem v Polsku a její priorita nad zákony a ratifikovanými mezinárodními smlouvami vyplývá rovněž ze zásady svrchovanosti národa zakotvené v bodu 1 paragrafu 4 Ústavy“.V odpovědi se uvádí také několik rozhodnutí ústavních soudů jiných členských zemí EU (mj. Česka, Dánska, Německa, Francie, Rumunska a Španělska) v podobných otázkách. Podotýká se, že v případech těchto zemí nevyvolávala jurisdikce národních ústavních soudů u Evropské komise žádné pochyby.Na začátku roku poskytl Soud EU Polsku jeden měsíc na likvidaci porušení zásady priority práva. V červenci Soud EU požádal o neodkladné zastavení činnosti disciplinární komory Nejvyššího soudu Polska. Podle názoru EK činnost disciplinární komory, která může přijímat rozhodnutí o odborné práci soudců, ohrožuje jejich nezávislost a nezaujatost. V Bruselu jsou toho názoru, že možnost postavení soudce před instancí, jejíž nezávislost není zaručena, porušuje ustanovení Smlouvy o Evropské unii. Ústavní soud Polska ze své strany nepokládal za závazné rozhodnutí soudu EU o pozastavení činnosti disciplinární komory. EK se obrátila na Soud EU, nenapraví-li Polsko porušení, může být pokutováno.Evropský komisař pro spravedlnost Didier Reinders se dříve také odvolával na neprávoplatné podle jeho názoru jednání polských úřadů vůči prokurátorům, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s reformou prokuratury. Poukázal na to, že 19. ledna byli prokurátoři, kteří s reformou nesouhlasili, posláni na nová pracoviště, a to do oblastí vzdálených od dosavadních míst jejich působení, kde pobývali často spolu s rodinami. Evropský komisař rovněž podotkl, že generální prokurátor Polska je zároveň ministrem spravedlnosti, což může hrozit politizací trestních řízení.

