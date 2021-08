https://cz.sputniknews.com/20210817/prulom-v-prevenci-ekologickych-katastrof-kanadsti-vedci-nasli-bakterie-ktere-rozkladaji-ropu-15508916.html

Průlom v prevenci ekologických katastrof. Kanadští vědci našli bakterie, které rozkládají ropu

Techniky bioremediace – proces, v němž jsou působením živých organismů přeměňovány toxické či rizikové látky na netoxické a nerizikové látky – jsou prozkoumány... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Kanadští vědci věnovali pozornost na pobřeží poloostrova Labrador, kde našli několik druhů bakterií, které mohou rozkládat ropné skvrny, topný olej a motorovou naftu.Výsledky série laboratorních experimentů s bakteriemi shromážděnými v jejich přirozeném prostředí jsou publikovány v časopise American Microbiological Society (ASM) Applied and Environmental Microbiology. Studie uskutečnili vědci z University of Calgary v kanadské provincii Alberta.Vědci upozornili na nečekaně vysoký potenciál několika druhů mikroorganismů při zpracování uhlovodíků po sekvenování jejich genomu. Když byly v DNA několika různých bakterií nalezeny sekvence kódující charakteristické proteiny, vědci se rozhodli je dostat do podmínek s vysokým obsahem ropných produktů.Ukázalo se, že řada linií bakterií z rodů Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus a Zhongshania může existovat v silně znečištěných vodách. Koncentrace alkanů a polyaromatických uhlovodíků v jejich přítomnosti navíc během několika týdnů výrazně klesá. Proces rozkladu motorové nafty a ropy byl výrazně urychlen, pokud mikroorganismy obdržely „hnojení“ dusíkem a sloučeninami fosforu. Pro úplnost obrazu byly všechny experimenty provedeny v podmínkách blízkých přírodním - teplota vody nepřekročila 4 °C.Pro použití v plném rozsahu v případě úniku ropy však tyto bakterie zatím nikdo nedoporučí. Ano, jsou přítomny v této oblasti a nebudou zavedeným druhem, ale nejprve je třeba lépe studovat jejich chování. Kromě toho existuje také omezení jejich schopností, míra rozkladu uhlovodíků prudce poklesla, pokud se koncentrace ropy a motorové nafty ve vodě objemově přiblížila jednomu procentu.Objev takových možností u běžných bakterií je však dobrým znamením pro budoucí výzkum. Vědci teď alespoň vědí, jakým směrem se dívat. A poté, co v budoucnu našli nejschopnější linie z těchto rodů bakterií, mohou být upraveny nebo dokonce zasety beze změny v oblastech znečištění.Jeden z autorů studie Sean M. C. Murphy vyrostl v kanadské Arktidě a obává se o budoucnost regionu. Ve skutečnosti to byl on, kdo upozornil své kolegy na problém hledání způsobů, jak čistit pobřežní vody poloostrova Labrador. V posledních letech jsou v důsledku globálního oteplování méně pokryty ledem, což vede ke zvýšení intenzity plavby a jejich častějšímu znečištění.

