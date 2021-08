https://cz.sputniknews.com/20210817/recept-od-davida-a-brooklyna-beckhamovych-jak-uvarit-perfektni-houbove-rizoto-15513972.html

Recept od Davida a Brooklyna Beckhamových: Jak uvařit perfektní houbové rizoto

Zdá se, že Brooklyn Beckham má nyní nový koníček - vaření. Na svém profilu na Instagramu aktivně sdílí recepty svých oblíbených pokrmů, v přípravě kterých mu... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Vypadá to tak, že láska Brooklyna Beckhama k fotkám je nyní na druhém místě, protože se objevily zprávy, že jedná s YouTube a Facebookem o vytvoření online kulinářského seriálu.Před několika dny Brooklyn a David sdíleli několik videí na Instagramu, kde ukázali, jak připravit perfektní rizoto s houbami nebo stejně dokonalé krémové krabí rizoto. Zaprvé si tento jednoduchý recept určitě budete chtít zopakovat a zadruhé je samostatným zážitkem sledovat hvězdné duo otce a syna při vaření.Ingredience:Příprava:Cibuli nakrájíme na tenké kroužky. Cibuli dejte do pánve s ohřátým olivovým olejem a dobře ji osmažte. Přidejte malou větvičku tymiánu a pokračujte ve smažení.Do pánve dejte rýži arborio a přidejte bílé víno. Po 5 minutách přidejte vývar. Nakrájejte houby a přidejte do rizota.Uvařte rýži al dente. Poté přidejte 15 g smetany a jemně nastrouhaný parmazán. Důkladně promíchejte.Do hotové směsi přidejte zeleninu (petržel nebo rukola jsou perfektní), důkladně promíchejte. Rizoto servírujte na talíře a posypte strouhaným sýrem.V dalším videu je David vidět, jak vaří krémové krabí rizoto s citronovou kůrou a s čerstvou petrželkou z jejich zahrádky.Chcete-li připravit speciální krabí rizoto podle Davida Beckhama, budete potřebovat následující ingredience:Příprava:V pánvi rozehřejte máslo a přidejte nakrájenou cibuli a smažte, dokud nezprůsvitní. Přidejte pak česnek a nakrájený celer. Přidejte rýži a dobře promíchejte, nalijte bílé víno a ještě promíchejte.Přilijte vývar a míchejte, dokud se veškerý vývar nevstřebá, pak znovu vývar přilijte a rizoto nechte probublat. Přidejte sýr a míchejte, dokud se všechen vývar a sýr nevstřebají. Přihoďte krabí maso, citronovou kůru, sůl a pepř.Posypte čerstvou petrželkou, podávejte horké a pochutnejte si.

wwwbuerger.. Já, jasnozřivý Kosmo Olin, nejčastěji vystupující pod značkou matematických značek, velmi oceňuji uvedený recept na houbové rizoto. Hodí se do něho černé houby, jako stroček trubkovitý, ucho jidášovo a méně známé lišky s tmavým povrchem: především liška nálevkovitá nebo nažloutlá .... Já si dělám houbové rizoro každý týden. Nejraději do něho mám ale destici chřapáčovou, slizečku ocasatou, lupenopórku červenožlutou, čechratku černohuňatou, slizobedlu, šiškovce černého, kukmáka sklepního a strmělku anýzku. Teď už musím končit. Musím sledovat rozhovou mezi svou kočkou a dyfenbachyí. 1

1

