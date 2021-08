Richter končí na ČT. Známý hokejista odchází kvůli kolegům

https://cz.sputniknews.com/20210817/richter-konci-na-ct-znamy-hokejista-odchazi-kvuli-kolegum-15522780.html

Bývalý útočník Pavel Richter se rozhodl, že po 22 letech ukončí svoji spolupráci s Kavčími horami. Ve svém otevřeném dopise, který adresoval šéfkomentátorovi... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém dopise píše, že tomuto kroku předcházela dlouhá úvaha a podle jeho vlastních slov to pro něj nebylo rozhodnutí jednoduché. Prozradil, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo.Podle jeho slov byl s národním mužstvem třikrát v této situaci a ví, jak se pod takovým tlakem hraje a jak je každý hráč svázaný. Dodal, že výkon celého mužstva to tlačí dolů, avšak „hnus“ to nikdy podle něj nebyl a ani nebude. Směrem k Antošovi, který se takto o hokeji vyjádřil, uvedl, že nemůže něco takového vyslovit o hře národního mužstva, jelikož se ve své hokejové kariéře v takové situaci nikdy neocitl.Připomeňme, že Antoš tento svůj výrok vypustil během duelu s Dány (2:1n) na šampionátu v Rize. Dánově české hráče velmi potrápili a právě proto Antoš zvolil tato ostřejší slova: „Je to hnus, je to fakt ošklivý. Nedá se na to koukat, nemá to nic…“Pro web iSport.cz Richter ještě toto své rozhodnutí okomentoval podrobněji. „Můžeme být rádi, že nám sem frajeři z Kanady přijedou. Po covidové sezoně museli na mistrovství naskočit do další bubliny, přitom mohli být s rodinou. Vykašlali se na nejbližší a přijeli podpořit naši zemi. Někteří byli po sezoně zmlácení a my je tady přivítáme vyjádřením, že hrají hnus…“ uvedl.Uvedl, že svůj odchod nepovažuje za zbrklé rozhodnutí. Vysvětlil, že se mu jednoduše nelíbily některé výroky jistých expertů, a tudíž skončil.Mistrovství světa v hokejiPřipomeňme, že hokejové mistrovství světa se konalo v lotyšském hlavním městě Rize od 21. května do 6. června. Reprezentace Česka hrála v jedné skupině s týmy Švédska, Slovenska, Švýcarska, Ruska, Dánska, Velké Británie a Běloruska. Ve skupině B hrály týmy Německa, USA, Kazachstánu, Lotyšska, Finska, Kanady, Norska a Itálie.Čeští hokejisté nezvládli ve čtvrtfinále porazit Finsko a medaili tak domů nepřivezli. Zlatou medaili získala Kanada, která ale skoro neprošla ze základní skupiny. Ve finálovém zápase porazila v prodloužení obhájce titulu z Finska.

