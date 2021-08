https://cz.sputniknews.com/20210817/robejsek-o-dnesnich-politickych-elitach-verte-jen-vlastnimu-rozumu-a-zminil-i-masaryka-15520959.html

Robejšek o dnešních politických elitách: Věřte jen vlastnímu rozumu. A zmínil i Masaryka

Robejšek se nejprve zeptal svých sledujících a příznivců, zda věří elitám. Vzápětí poskytl i odpověď: „Samozřejmě ne, odpovíte mi. Ale jak to, že dnes většina lidí polyká ty přeludy, vidiny a halucinace, které jim politici, média a vědci servírují?“ ptá se politolog.Podle jeho slov měla jeho generace naprosto jasno, že se ti nahoře starají jen o své zájmy a mají nás jen jako nástroj k jejich uskutečnění. „Proto jsme je sice slyšeli, ale neposlechli. Nevěřili jsme jim, a buď jsme nedělali to, co od nás chtěli nebo dokonce pravý opak,“ dodal.Uvedl, že se dnes můžeme velice snadno dozvědět skoro všechno o tom, co a proč elity dělají. Přesto však podle něj většina lidí nebere na vědomí, že se i dnešní politické, mediální a vědecké elity starají jen o svůj prospěch a jsou pro něj ochotny udělat cokoliv.„Uznávám, že je skličující připustit si, že by ti nejlepší, nejmocnější a nejchytřejší byli schopni škodit vlastním lidem. Ale co se zlepší, když si to nepřiznáme? Jestli má TGM (tahle socha stojí v Kutné Hoře) pravdu a ,státy se udržují týmiž ideály, z nichž se zplodily‘, tak se musíme ptát, proč elity tyto ideály opustily a jak to napravit,“ napsal.Robejšek zavzpomínal na minulost. Podle jeho mínění se totiž kdysi příslušník elity lišil od „těch tam dole“ nejen bohatstvím a mocí, ale i službou velké myšlence, odvahou, smyslem pro povinnost, vlastenectvím, profesionální ctí nebo prostě svou morálností.Pakliže má Masaryk pravdu a státy se udržují týmiž ideály, z nichž se zplodily, pak podle Robejška ty dnešní elity ohrožují budoucnost našeho státu. Uvádí, že se o nápravu musíme postarat jen my sami. Z toho důvodu vyzývá k tomu, aby lidé změnili rychle a zásadně způsob života.Dříve Robejšek zavzpomínal na časy odchodu komunismu a varoval před příchodem nové totality, kterou prý lidé nevidí, neboť si myslí, že to bude pro jejich dobro. Robejšek se táže, jak je možné, že lidé poznají, když končí doba zla, ale nejsou schopni vidět, když nové zlo přichází. Podle jeho názoru záleží na tom, aby lidé začali kriticky myslet a přestali pouze podléhat módním trendům.

