Ruské ministerstvo označilo obsazení Afghánistánu za logický výsledek politiky USA

Ruské ministerstvo označilo obsazení Afghánistánu za logický výsledek politiky USA

Situace v Afghánistánu je logickým výsledkem na pozadí stažení vojsk USA a NATO, uvedl Sputniku náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško. 17.08.2021, Sputnik Česká republika

Ruský náměstek připomněl, že v NATO 20 let mluvili o síle „transatlantického pouta s přihlédnutím k názorům každého člena aliance: společně jsme přišli, společně odejdeme“.Diplomat také poznamenal, že Rusko dříve NATO nabízelo vytvoření algoritmu spolupráce ohledně Afghánistánu pro případ evakuace v krizových situacích, ale aliance neprojevila zájem.V NATO podle něj také nechtěli vést dialog s Organizací Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB).Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán* zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití". V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Talibánu* Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.Mluvčí Tálibánu* Zabihulláh Mudžáhíd řekl, že ti, kdo se na porušování podíleli, byli zadrženi.„Situace v Kábulu je pod kontrolou. Ti lidé, kteří byli zapleteni do porušování předpisů, byli zadrženi. Nikdo nesmí vstupovat do domů bývalých úředníků, požadovat jejich auta a vyhrožovat jim, takoví lidé budou bráni vážně, budou vážně stíháni,“ napsal Mudžáhíd na Twitteru.*teroristická organizace zakázaná v RF

