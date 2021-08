https://cz.sputniknews.com/20210817/severni-makedonie-prohlasila-ruskeho-diplomata-za-nezadouci-osobou-moskva-slibila-odpoved-15521137.html

Severní Makedonie prohlásila ruského diplomata za nežádoucí osobou. Moskva slíbila odpověď

Úřady Severní Makedonie letos vyhostily již druhého ruského diplomata, oznámil to ministr zahraničí země Bujar Osmani. V květnu Skopje za nežádoucí osobu... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

„Ministerstvo zahraničí nyní obdrží potvrzené a zdokumentované informace o chování akreditovaného zahraničního diplomata, které jsou v rozporu se zásadami Vídeňské úmluvy, a přijme opatření na ochranu své národní bezpečnosti, jakož i bezpečnost spojenců v alianci, ke které patříme," citovala ministra národní agentura MIA.Osmani dodal, že podrobnější informace o incidentu jsou tajné.Ruská mise zároveň poznamenala, že tento zaměstnanec opustil zemi deset dní před oznámením o svém vyhoštění, protože termín jeho pracovní cesty skončil.Diplomatická mise dodala, že Rusko připravuje reakci na rozhodnutí makedonských orgánů.Naposledy byla důvodem pro prohlášení ruského diplomata za nežádoucí osobu v Severní Makedonii výzva českých úřadů, aby spojenci podpořily Prahu v souvislosti se skandálem kolem explozí skladů zbraní ve Vrběticích. Poté Moskva podnikla odvetná opatření.V polovině dubna Česká republika obvinila Rusko z účasti v explozích muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Praha ze země vyhostila 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví. Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a obvinění z incidentu označila za absurdní, neopodstatněná a přitažená za vlasy.České ministerstvo zahraničí požadovalo, aby Rusko vyhoštěné diplomaty vrátilo. Praha pak opět oznámila snížení složení ruského velvyslanectví a stanovilo lhůtu do konce května.Kreml poznamenal, že nepodložená obvinění České republiky proti Rusku způsobila mimořádnou újmu vztahům mezi oběma zeměmi a také poukázal na to, že taková obvinění jsou součástí rozsáhlé kampaně Západu proti Moskvě.V květnu Rusko schválilo seznam nikoliv přátelských států. Zatím jsou v seznamu uvedeny pouze dvě země: Spojené státy a Česká republika.

