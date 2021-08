https://cz.sputniknews.com/20210817/slovensku-se-zatim-nepodarilo-ziskat-povoleni-k-pristani-vojenskeho-specialu-v-kabulu-15519627.html

Slovensku se zatím nepodařilo získat povolení k přistání vojenského speciálu v Kábulu

Slovensku se prozatím nepodařilo získat povolení k přistání vojenského speciálu v Kábulu, neboť na tamním letišti vládne chaos. 17.08.2021

2021-08-17T12:05+0200

2021-08-17T12:05+0200

2021-08-17T12:05+0200

Informoval o tom ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí SR Ivan Korčok.Slovensko podle jeho slov nemá v Kábulu vlastní ambasádu, proto je problematická i logistika a komunikace na místě související s evakuací. Ministr zároveň odmítl „politikaření“ v souvislosti se situací v Afghánistánu.„Přesto děláme vše pro to, abychom naše občany dostali domů v nejkratším možném čase a případně, pokud to kapacita transportu dovolí, pomohly i jiným,“ doplnil šéf slovenského diplomatického resortu.Korčok vyzdvihl, že někteří slovenští politici popírají, že Afghánistán byla i slovenská mise. Vyzval je, aby „nešlapali“ po hrdinství, profesionální službě a životech vojáků.„Všichni vidíme, protože máme oči a uši otevřené, co se v Afghánistánu děje. Proto otevřeně mluvím o selhání, chybách při taktice odchodu z Afghánistánu a stejně nijak nezpochybňuji, že cíle operace nejsou naplněné,“ zdůraznil.Korčok považuje za ubohé a tragické, jak se někteří slovenští politici okamžitě vezou na současném vývoji.„Říkají, jako bychom tam ani nebyli s našimi tisíci vojáky, kteří tam nasazovali život a tři z nich tam své životy i nechali. Posloucháme, jakoby se nás netýkal důvod, proč došlo k misi v Afghánistánu,“ uvedl šéf slovenské diplomacie.Korčok konstatoval, že tato mise nemohla nebýt vzhledem k tomu, co spáchali teroristé Al-Káidy s krytím Tálibánu* v roce 2001 a následném teroru v Londýně, Madridu a dalších místech v Evropě.„Na tomto se nic nemění ani dnes, 20 let po začátku mise, když si každý její ukončení představoval úplně jinak,“ dodal.Radikální hnutí Tálibán* převzalo v neděli moc v Afghánistánu, což mu usnadnilo i stažení amerických a dalších zahraničních vojáků ze země. Náhle změněná situace však vyvolala paniku mezi Afghánci, kteří se masově snaží uprchnout z vlasti.*teroristická organizace zakázaná v RF

