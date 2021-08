https://cz.sputniknews.com/20210817/tea-party-v-cesku-zazije-ceska-politicka-scena-zemetreseni-15521689.html

Tea Party v Česku. Zažije česká politická scéna zemětřesení?

Tea Party v Česku. Zažije česká politická scéna zemětřesení?

Utopí se ODS v čaji? Konzervativní frakce kdysi konzervativní strany nechce do povolebního chomoutu s Piráty. A pro modré ptáky to už teď je ožehavý problém. 17.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-17T19:29+0200

2021-08-17T19:29+0200

2021-08-17T19:29+0200

názory

česká republika

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/666/92/6669231_0:198:2997:1884_1920x0_80_0_0_5704efb0bdf7c5cc6e56e71c6ffe2df3.jpg

Pojem Tea Party je spojen se Spojenými státy. Takzvané Hnutí čajového dýchánku tam vzniklo před dvanácti lety jako reakce na připravované reformy amerického prezidenta Baracka Obamy. A jak se to týká České republiky?Podobné hnutí máme teď v naší republice. Uvnitř ODS vznikla před dvěma měsíci frakce, která chce podle svých slov prosazovat skutečně pravicovou politiku. Současní občanští demokraté se totiž od původního směřování strany odklonili, tvrdí její spoluzakladatel Luboš Boleček, člen ODS na Praze 2.Na svých stránkách mají jednoznačné prohlášení. „Jsme členové ODS, kteří s obavami sledují směřování strany v posledních měsících a letech. Od tragické reakce na koronavirus, přes podlehnutí Green Dealu, až po spornou účast ve středolevicovém projektu SPOLU. Deklarovaný úmysl vedení ODS podílet se po volbách na vládě pirátské radikální levice je pro nás poslední kapkou."Proč ta agitka nějaké skupinky občanských demokratů? Protože to začíná být zajímavější v souvislosti s říjnovými sněmovními volbami a následnou dělbou moci. Takzvané demokratické strany uvažují o povolebním chomoutu. Chtějí porazit hnutí ANO Andreje Babiše a utvořit vládu na bázi souručenství Pirátů a STAN plus koalice ODS, TOP 09 a lidovců. Jenže právě čajíčkářům z ODS se do toho nechce.Na to upozornil komentátor serveru Info.cz Petr Holec. „ODS čeká nedlouho po volbách i volební sněm, kde se strana nevyhne zúčtování za účast v koalici SPOLU, případné skládání vlády i budoucnost strany. Pokud by v době konání sjezdu ODS pořád chtěla vládnout s Piráty, založí si prý členové Tea Party svou vlastní „ODS“.Těžko teď říct, jak velký třesk by takový rozkol přinesl, vše záleží na výsledku voleb. Už tak stagnující ODS by ale určitě neposílil."To by bylo terno. Piráti nazývají ODS fašisty a díky vnitřnímu odporu frakce čajíčkářů možná občanské demokraty rozvrátí. Politický podzim, který se blíží, bude v naší republice velmi zajímavý. Možná zažijeme nové Sarajevo, možná konec jedné epochy - ze scény může postupně zmizet ČSSD i ODS.O Tea Party a blížící se politické nestabilitě Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.„Tak to platí na sto procent. Tradiční hodnoty, na kterých ODS vznikla a které se snažila reprezentovat, jsou s programem a hodnotami Pirátů zcela nekompatibilní. Nedivím se, že se proti tomuto část členské základny ohrazuje. Takhle to totiž vypadá, že ty výše zmiňované tradiční hodnoty už současné vedení ODS reprezentovat nechce," míní politička.Věříte, že se ODS může s Piráty dohodnout na společné koaliční vládě v případě příznivého volebního výsledku?„Tak dohodnout se asi zpočátku mohou, ale taková vláda nebude fungovat. Jestli už nyní hrozí rozkol mezi jednotlivými frakcemi, těžko věřit tomu, že by z tohoto spojení vznikla stabilní a funkční vláda," říká paní Marková.Existuje ještě vůbec ta autentická ODS, která zastává konzervativní postoje?„Obávám se, že tato ODS je již minulostí. Pod vedením Petra Fialy se z ní stále více stává něco, z čeho musí původním zakladatelům vstávat vlasy hrůzou," říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

https://cz.sputniknews.com/20210817/v-zapalu-debaty-jsem-zapomnela-sledovat-kolik-je-nas-u-stolu-malacova-reaguje-na-kritiku-15520373.html

https://cz.sputniknews.com/20210816/pirati-na-valecne-stezce-ods-obvinuji-z-fasismu-15507297.html

https://cz.sputniknews.com/20210815/babis-promluvil-o-afghanistanu-piratech-a-bartosovi-premier-zverejnil-novy-dil-sveho-poradu-15504655.html

Červenáček Čajíčkáři jsou hlasem rozumu. A co aby se zločinecká ODS rozštěpila ? Možná to čeká i ČSSD. 🐸🐸🐸🐸 2

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

česká republika, parlamentní volby