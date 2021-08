https://cz.sputniknews.com/20210817/tragedie-v-detskem-tabore-na-slovensku-stav-ostatnich-zranenych-deti-je-stabilizovan-15522502.html

Tragédie v dětském táboře na Slovensku: Stav ostatních zraněných dětí je stabilizován

Zdravotní stav čtyř zraněných dětí ze stanového táboru v Turčeku na Slovensku je stabilizovaný. Páté dítě je mimo ohrožení života. Potvrdili to mluvčí nemocnic... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-17T16:12+0200

slovensko

tragédie

děti

zranění

počasí

blesk

zuzana čaputová

Zmiňme, že podle údajů dětský tábor zasáhla větrná smršť, v důsledku jedno dítě zraněním podlehlo. Další byly zraněny a hospitalizovány. Další dvě děti byly ošetřeny na urgentním oddělení Dětské fakultní nemocnice s poliklinikou v Banské Bystrici a byly předány do domácího léčení.Komunikační specialistka sítě nemocnic Svět zdraví a poliklinik ProCare Jana Fedáková uvedla, že v nemocnici v Žiaru nad Hronom jsou hospitalizovány čtyři děti.Mluvčí Univerzitní nemocnice Martin Katarína Kapustová řekla, že bylo hospitalizováno jedno dítě, které je momentálně mimo ohrožení života.Připomeňme, že letní stanový tábor v obci Turček v okresu Turčianske Teplice v noci z pondělí na úterý zasáhla bouře. V táboru se nacházelo 104 dětí, z nichž sedm utrpělo zranění a jedno přišlo o život. Hasiči poskytli zraněným osobám pomoc a následně je předali do rukou záchranné služby. Ta transportovala děti do nejbližších nemocnic. Ostatní děti byly hasičskou technikou převezeny do budovy nedalekého kláštera, kde jim poskytli dočasné ubytování. Následky bouře jsou v současnosti odstraňovány. Postiženým osobám je také poskytnuta krizová intervence.Rodině zesnulého sedmiletého chlapce kondoloval slovenský ministr školství Branislav Gröhling.Přidal se také slovenský premiér Eduard Heger a také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

