V Česku přistálo druhé evakuační letadlo. Do Česka dopravilo 87 lidí

V Česku přistálo druhé evakuační letadlo. Do Česka dopravilo 87 lidí

Druhý český speciál přistál na kbelském vojenském letišti. Na palubě se nachází 87 lidí, je tam i velvyslanec Jiří Baloun, čeští vojáci, afghánští...

Druhé české evakuační letadlo do Afghánistánu vyletělo již včera, ale muselo nakonec přistát v ázerbájdžánském Baku, kde čekalo na povolení přistání v Kábulu. Letoun dnes ráno vyletěl z Baku a mířil do Afghánistánu. Informace ráno potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar. Informoval také o tom, že letoun z Kábulu vyletěl.První evakuační speciál se do Česka vrátil včera, na jeho palubě bylo 46 cestujících, mezi kterými byli i spolupracovníci Čechů s jejich rodinami.Česko se z Kábulu snaží dostat své zaměstnance a místní spolupracovníky, tyto snahy musely být urychleny, protože v neděli kontrolu nad Kábulem převzal Tálibán*.Zmiňme, že dnes kvůli situaci s Afghánistánem jednali mimořádně ministři zahraničí Evropské unie. „Dnes mimořádné jednání ministrů zahraničí #EU k Afghánistánu. Řekl jsem, že je potřeba realistický přístup k regionu. EU musí usilovat o větší angažovanost regionálních hráčů a spolupracovat s nimi. Musíme také čelit případné migrační vlně, zítra o tom budou jednat ministři vnitra," uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek.Postup TálibánuSituace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, přičemž Tálibán* zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití". V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Talibánu* Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna. Mluvčí Tálibánu Zabihulláh Mudžáhíd řekl, že ti, kdo se na porušování podíleli, byli zadrženi.*teroristická organizace zakázaná v RF

afghánistán

