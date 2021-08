https://cz.sputniknews.com/20210817/v-zapalu-debaty-jsem-zapomnela-sledovat-kolik-je-nas-u-stolu-malacova-reaguje-na-kritiku-15520373.html

„V zápalu debaty jsem zapomněla sledovat, kolik je nás u stolu.“ Maláčová reaguje na kritiku

„V zápalu debaty jsem zapomněla sledovat, kolik je nás u stolu.“ Maláčová reaguje na kritiku

Vláda v pondělí oznámila, že v restauraci může nově sedět u jednoho stolu šest lidí. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ale něco popletla. Při... 17.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-17T13:33+0200

2021-08-17T13:33+0200

2021-08-17T13:33+0200

česko

česká republika

andrej babiš

miroslav kalousek

opatření

adam vojtěch

jana maláčová

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/13001164_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b8e9e96ade4b4ee4715cf1b77c956a6b.jpg

„Příjemný večer se spoustou mladé naděje z levičáckého Twitteru,“ napsala ministryně k fotce z hospody.„Je to samozřejmě chyba, opatření platí pro všechny. Navíc se to dělo v 19:30, kdy zasedala vláda a paní ministryně tam jediná chyběla. Řešit to případně bude hygienická stanice," kritizoval Maláčovou v úterý ministr zdravotnictví.Situaci okomentoval i premiér Andrej Babiš: „Škoda, že paní ministryně na vládě nebyla, já jsem šel na akci taky až potom. By se byla dozvěděla, že jsou nová pravidla. Ale samozřejmě je to na ní."„Paní ministryně, Vaše vláda dnes milostivě povolila občanům, že jich u jednoho stolu smí sedět maximálně šest, ne už jenom čtyři. Ve stejný den sedíte u jednoho stolu v mnohem větším počtu. Co tedy doopravdy platí? Děkuji za odpověď, vládou dezorientovaný občan,“ sdílel na Twitteru bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.Pro TN.cz sama Maláčová okomentovala nepříjemnou situaci: „Nebyla to do puntíku organizovaná akce, přišlo víc lidí, než jsem čekala. Řešili jsme drahé bydlení a další otázky, které mladé lidi trápí. V zápalu debaty jsem zapomněla sledovat, kolik je nás u stolu. Chci revoluci v bydlení!"Není to první známý prohřešek Jany Maláčové. Loni v dubnu tweetnul ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) fotku ze zasedání krizového štábu, na které seděli on, Maláčová a její manžel Aleš Chmelař bez roušek. „S Alešem se kajeme a každý posíláme 10 tisíc Janu Lormanovi do Života 90,“ zareagovala na to tehdy rychle ministryně.

https://cz.sputniknews.com/20210817/bez-testu-bude-cesta-ke-zpivani-a-telesne-vychove-uzavrena-zaci-budou-muset-nosit-respirator-15519091.html

Zdeněk Krátký Prachatí kajícníci se vyplatí odpustkem a méně movití jsou biti policajty. 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, andrej babiš, miroslav kalousek, opatření, adam vojtěch, jana maláčová, koronavirus