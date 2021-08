https://cz.sputniknews.com/20210818/britsky-premier-johnson-zapad-by-nemohl-pokracovat-v-afghanske-operaci-vedene-usa-bez-ameriky-15534499.html

Britský premiér Johnson: Západ by nemohl pokračovat v afghánské operaci vedené USA bez Ameriky

Britský premiér Johnson: Západ by nemohl pokračovat v afghánské operaci vedené USA bez Ameriky

Britští poslanci byli odvoláni z letní dovolené na mimořádnou debatu o převzetí Tálibánem* moci v Afghánistánu a reakci Západu na situaci. Podle premiéra... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

„Opravdu si myslím, že je iluze věřit, že mezi našimi partnery existuje chuť po pokračující vojenské přítomnosti nebo po vojenském řešení zavedeném NATO v Afghánistánu,“ řekl britský premiér.„Tato myšlenka skončila bojovou misí v roce 2014 a já nevěřím... že nasazení desítek tisíc britských vojáků k boji proti Tálibánu je jednou z možností,“ dodal v parlamentu.Při středeční mimořádné debatě ve sněmovně o probíhající krizi v Afghánistánu pokračoval:Afghánci ve Velké BritániiPokud jde o obavy o životy Afghánců, kteří byli zaměstnáni britskou misí v jihoasijské zemi, Johnson ujistil poslance, že vláda „udělá vše pro to, aby podpořila ty, kteří pomohli britské misi v Afghánistánu“.Premiér uvedl, že z Afghánistánu bylo evakuováno 306 Britů a zbytek bude letecky přepraven „tak rychle, jak to jen půjde“, a dodal:Premiér odhalil, že do dnešního dne bylo úspěšně evakuováno 2 052 afghánských státních příslušníků, přičemž již bylo zpracováno 2 000 víz pro Afghánce.Britský premiér dříve představil plány vlády na dlouhodobé přijetí až 20 000 zranitelných Afghánců v rámci plánu přesídlení. Podle schématu by vláda v prvním roce přemístila do Velké Británii až 5 000 Afghánců. Podle Sky News měly být upřednostněny ženy, dívky, náboženské a další menšiny, které byly považovány za rizikové od příchodu Tálibánu k moci.Schůzka G7 kvůli AfghánistánuAmerický prezident Joe Biden a britský premiér Boris Johnson se při telefonickém rozhovoru shodli, že je potřeba uspořádat schůzku zemí G7 kvůli situaci v Afghánistánu. Má se konat online příští týden.Připomeňme, že záměr svolat představitele nejvyspělejších ekonomik světa vyjádřil Johnson poprvé v pondělí, kdy o něm hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.Podle tiskové zprávy Bílého domu oba státníci diskutovali „o nutnosti blízké spolupráce mezi spojenci a demokratickými partnery ohledně přístupu k Afghánistánu, a to včetně toho, jakými způsoby může mezinárodní společenství poskytnout další humanitární pomoc a podporu pro uprchlíky a další zranitelné Afghánce“.Situace v AfghánistánuSituace v Afghánistánu se v posledních týdnech obzvláště zhoršila, a to zejména s nástupem radikálního hnutí Tálibán ve velkých městech. V neděli média a zdroje uvedly, že ozbrojenci mají pod kontrolou všechny hraniční přechody. Později toho dne ozbrojenci řekli, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že zemi opustil, „aby zabránil masakru“. V pondělí večer oficiální mluvčí politické kanceláře Tálibánu Mohammad Naim oznámil, že válka v Afghánistánu skončila.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku.

Silvie Úžasné hemzy! Johnson nedokáže na rovinu přiznat, že lhostejno zda s Amerikou nebo bez ní, "západ" by byl z Afghanistánu vypráskán. //// Je paradoxní (a srandovní), že poté, co dostali výprask v Afghanistánu, si Britové troufají na Rusko, a nepřestanou provokovat u Krymu. Kolik lodí jim Rusové budou muset potopit, než Britové pochopí dnešní realitu? To jako že jsou vojensky zcela bezvýznamní. 1

Červenáček Pindosi tam bojovali proti muslimům a nezapomínat, že i ustanovili loutkovou vládu, tu zradili a musela po odchodu pindosů emigrovat. Mnozí vládní vojáci se převlékli do civilu, mnozí byli mučeni, třeba vláčeni za autem. Pindosi vládu i armádu nechali ji na holičkách. Situaci neuměli a neumí reálně vyhodnotit. 🏁🏁🏁🏁🏁 1

