„Cenzoři na Novinkách mají asi dovolenou.“ Zahradníková zvítězila nad Adamovou

Zdá se, že politička Zuzana Majerová-Zahradníková sklízí jeden úspěch za druhým. Poté, co se v dubnu dostala do čela hnutí Trikolóra, nyní zvítězila v... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

Portál Seznam Zprávy přišel s dalším dílem letní soutěže Šťastná volba, v němž mohou lidé hlasovat pro svého oblíbeného politika. Tentokrát si měli vybírat mezi šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou-Adamovou a předsedkyní Trikolóry Zuzanou Majerovou-Zahradníkovou. Zmiňme přitom, že druhá z dam se stala šéfkou strany teprvepřed několika měsíci, jelikož předchozí lídr Václav Klaus mladší se rozhodl odstoupitz čela Trikolóry.V této soutěži obě dámy odpovídaly na různé dotazy, které se týkaly například přijetí eura, podílu žen v daných politických stranách, adopce dětí homosexuály, volebního práva pro mladé či toho, s kým by nemohly sedět ve vládě. Objevily se ale i odlehčenější dotazy.A vypadá to, že odpovědi Majerové se lidem líbily více než reakce Pekarové. Svědčí o tom výsledek ankety, v níž hlasovalo 28978 lidí, a která dopadla následovně: 55,5 % pro Majerovou a 44,5% pro Pekarovou.Reakce vítězkyK výsledku ankety se pak na svém Facebooku vyslovila samotná vítězka.A pod jejím příspěvkem se to okamžitě začalo hemžit komentáři. Lidé ji ve velkém gratulovali.A podobně se vyjadřovali i ostatní: „Gratuluju! Doufám, že to tak klapne i u voleb!“Někteří pak dodávali, že Pekarová dostala pořádně naloženo, přičemž jiní přiznávali, že by čekali rozdílnější výsledek.A na tato slova pak vzápětí reagovali další: „Spíš by měla paní Zuzana více procent. Takhle to stáhli, aby Pekarová neměla ostudu.“Štěpánek: Tohle potěšíKromě Majerové-Zahradníkové se ozval také další člen Trikolóry, hudebník a spisovatel Petr Štěpánek. Podle něj jde o potěšující zprávu.Politik poukázal také na to, že rozhodně stojí za připomenutí, že „zatímco předsedkyně TOP 09 a lídr koalice Spolu v Praze Markéta Pekarová Adamová je nejprotežovanější český politik, vykukuje totiž odevšad a nemine snad den, aby něco neříkala z obrazovky České televize, předsedkyni a lídra volební formace Trikolóra Svobodní Soukromníci Zuzanu Majerovou Zahradníkovou naopak nespatříte na veřejnoprávní obrazovce, jak je rok dlouhý“.I pod jeho příspěvek začali lidé vyjadřovat svůj názor na věc. Některé výsledek ankety nepřekvapil.Jiní pak reagovali i na informaci o tom, že je Pekarové-Adamové všude plno: „Právě proto, že vykukuje několikrát za den, tak už jí mají všichni plné zuby. Možná i voliči TOP 09.“

