Česká republika neuzná vládu Tálibánu, uvedl prezidentský mluvčí Ovčáček. Co na to čeští politici?

Afghánistán, Tálibán*, boj o moc. To jsou slova, která se v poslední době skloňují více než dost. Když přišla řeč na to, zda by Česká republika měla uznat... 18.08.2021

Toto téma je jedním z mála věcí, na které se čeští politici bez okolků z větší části shodnou. V odpovědi jsou totiž zajedno. Na dotaz, jestli by Česko mělo uznat novou afghánskou vládu vytvořenou hnutím Tálibán, odpovídali, že ne.Velmi podobný postoj k tématu má také jiný člen koalice SPOLU, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle jeho mínění není třeba vládu Tálibánu uznávat, dokud nebude jasné, jak bude hnutí Afghánistán vést. Zmínil také to, že musí být jasné „záruky v oblasti dodržování lidských práv s důrazem na postavení žen“.Pro mnohé nebude překvapením, že negativně na dotaz odpověděl i předseda SPD Tomio Okamura. „K uznání vlády Tálibánu není jediný důvod,“ říká rozhodně.Vít Rakušan, který je šéfem Starostů a nezávislých, navíc poznamenal, že je dle nějdůležité řešit problém na úrovni Evropské unie a postupovat jednotně se spojenci z NATO.Pokud jde o komunisty, jejich lídr Vojtěch Filip uvedl, že na uznání takové vlády je ještě čas.Co se týče premiéra Andreje Babiše, ten na dotaz portálu iDnes.cz nereagoval a stejně se k věci postavil i ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Ten ale dříve nasvém twitterovém účtu napsal, že „je potřeba realistický přístup k regionu“.Ovčáček: O tom nelze ani uvažovatNázor na věc vyslovil také prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček.Nová budoucí afghánská vláda je tak jedním velkým otazníkem. Vlády po celém světě vyčkávají, jak se tato vláda postaví k základním lidským právům, a to především ve vztahu k ženám a dívkám.Reakce ve světěKdyž se zaměříme na to, jak to vidí ve světě, zmiňme, že například mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid v úterý uvedl, že Tálibán si mírové vztahy s ostatními zeměmi přeje.I přes tato slova se však země ve světě dívají na možnost uznat vládu Tálibánu poněkud s nedůvěrou. Ku příkladu USA uvedly, že aktivně komunikují s Tálibánem a snaží se zajistit bezpečný odlet Američanů a jejich afghánských spojenců. Pokud jde ale o vládu, která by přišla k moci za užití síly, tu byneuznala.Evropská unie zase prohlásila, že se bude muset s tamní budoucí vládou jednat, aby mohla poskytnout pomoc afghánským občanům.Hlavní představitel NATO Jens Stoltenberg si myslí, že pomoc zemi, kterou organizace pozastavila, by mohla pokračovat v případě, kdybude vytvořen nějaký typ „inkluzivní vlády“. Jednoznačný názor dal však najevo kanadský premiér Justin Trudeau, když řekl, že jeho země uznání Tálibánu jako legitimní vlády neplánuje, jelikož jde o teroristickou organizaci.Situace v AfghánistánuPřipomeňme, že v posledních měsících v zemi eskalovaly boje mezi vládními silami a Tálibánem. To vše se odehrává na pozadí stahování amerických vojsk, které ruské ministerstvo zahraničí označilo za přiznání neúspěchu mise.V posledních týdnech se ale dění obzvláště zhoršilo, a to zejména s nástupem radikálního hnutí Tálibán ve velkých městech. V neděli média a zdroje uvedly, že ozbrojenci mají pod kontrolou všechny hraniční přechody. Později toho dne ozbrojenci řekli, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem.Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že zemi opustil, „aby zabránil masakru“. V pondělí večer oficiální mluvčí politické kanceláře Tálibánu Mohammad Naim oznámil, že válka v Afghánistánu skončila.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Kosmo Olin 🦀 Už zase začíná velká USraelská dezinformačni propaganda a nepřátelské strategie proti Afganistánu... Mám velkou srandu, jak USraelský propagační "experti" už v televizi zrovna straší, že teď "Rusko a Čína si v Afganistánu budou vykrádat nerostné bohatství", které tam prý americké geologické společnosti objevili. Už jsem myslel, že bude pokoj, ale ono to teprve asi začíná, protože USraelci se budou mermomocí snažit, aby Talibány nepřátelsky namozkovali proti Rusku, Číně a Turecku🇦🇫🇷🇺🇨🇳🇹🇷👍👍👍👍. Je i celkem jasné že USraelcum hlavně jde o ztracené geopolitické ambice v Afghánistánu.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 44

Zdeněk Krátký Myslím, že Afghánci mají úplně v paži, jestli je taková monstrvelmoc, jako je ČR uzná, či ne. A je pokrytectvím uznat okupované Kosovo, a neuznat vítěze v Afghánistánu. Je to jejich země, okupanty vyhnali, a mají plné právo svou zemi spravovat. 1

