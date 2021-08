Czernin bije na poplach: Rusové využijí Tálibán pro teroristické cíle kdekoli na světě

„Z Afghánistánu prchají všichni diplomaté. S výjimkou Ruska a Číny. Tváří v tvář hrůzám, které Afghánce čekají, to zdánlivě není podstatné. Ale pro demokratický svět by to být mělo. Jsou to země, které by mohly využít teroristický potenciál tálibů pro své cíle kdekoli na světě,“ napsal senátor.