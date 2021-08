Fiala po afghánském debaklu: NATO je jediná záruka naší bezpečnosti

„Podle mého názoru odchodem z Afghánistánu Američané ztratili prestiž světového lídra a samo NATO teď vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem. Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní,“ uvedl Zeman s tím, že obranné výdaje ČR byly dosud motivovány požadavky NATO „a tyto požadavky jsou zase motivovány přáním zahraničních zbrojařských firem“.