Hasiči ve Vrbně pod Pradědem likvidují masivní únik plynu. Požár byl již uhašen. Video

„Momentálně čekají na vyjádření, kdy bude závada odstraněna, jak dlouho bude trvat oprava, kdy se budou moci vrátit zpátky do domova. Pokud by to bylo déle než dvě hodiny, přesunuli by se s uživateli domova dodaným autobusem do Bruntálu, kde máme prostory v našem dalším zařízení,“ řekl Petr Konečný.