Hrad dříve soudil, že NATO nemá alternativu. Otočil však s úprkem USA z Afghánistánu? Názor

Se známým českým antropologem, profesorem Ivem Budilem probíráme některé úvahy prezidenta Miloše Zemana o situaci v Afghánistánu. Poměrně překvapivá je kritika... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

Z rozhovoru prezidenta Zemana pro Parlamentní listy vyplývá, že USA ztratily pozici světového lídra. Zeman přímo hovoří o zbabělosti NATO, o dramatickém selhání této aliance… Hrad dříve tvrdil, že s nikým jiným než s NATO… Nyní slyšíme zpochybnění vlastní úvahy.Ivo Budil: Je to asi hodně emotivní reakce na to, co se před několika dny stalo. Je otázka, do jaké míry se Západ může cítit civilizačním lídrem, do jaké míry se vůbec může cítit být bezpečný… Žijeme ve světě s větším počtem civilizačních ohnisek, kde různé kultury zdůrazňují svou autenticitu a svou historickou cestu. Události v Afghánistánu tyto skutečnosti zesilují.Pokud USA opravdu pozbyly pozice světového lídra. Je to dobře, nebo je to špatně?Pro mě je to naprosto neutrální informace. Američané tuto svou výsadní pozici ztratili již před několika lety, možná před nějakými deseti dvanácti, a to jak z ekonomického, tak morálního hlediska. Spojené státy byly jednou ze západních velmocí, podobně jako kdysi Francie, Velká Británie, ještě předtím Španělsko či Portugalsko. Všechny tyto velmoci mají prostě určitý vyměřený čas. Dosáhnou jistého zenitu. Po splnění historické úlohy dochází k neodvratitelnému ani ne tak úpadku, jako spíše dlouhodobé stagnaci. Nemusí být nedůstojná, ani to není konec světa. Hovoříme o postupné ztrátě vlivu. Předcházející západní velmoci se se ztrátou vlivu ve světě smířily docela důstojně. Čili něco podobného může nyní prožívat americká společnost.Prezident Zeman použil slova jako zbabělost NATO. Mluví o dramatickém selhání. Ale ČR je součástí této organizace. Jde tedy i o kritiku mířící do vlastních řad?Já bych to neviděl jako zbabělost NATO. Prostě jsme se zapletli na základě kognitivního selhání našich vůdců a politiků do v zásadě zbytečné války, ze které jsme opět v důsledku určitého politického selhání a pochybení nedokázali včas vycouvat. To, že závěr je pak takto dramatický, to už je opravdu spíše symbolická tečka za sérií různých selhání.Bidenovi se vyčítá, že to šlo „zinscenovat“ jinak; pak by ústup NATO nevypadal jako „kapitulace“, přičemž v nápadně svižném tempu… Evakuace americké vojenské techniky (tam, kde se to podařilo) v ulicích Kábulu připomínala místy rallye.Ani mne tak nemrzí, že má ostudu americká armáda – případně některé další tam zaangažované západní složky –, ale to, že v Afghánistánu, v Kábulu, bezpochyby žijí statisíce lidí, kteří se už identifikovaly se západní civilizací a jejími hodnotami. Tito lidé považovali Američany za své přátele. Západní civilizace byla pro ně civilizačním vzorem. Konec konců Afghánistán se v jistou fázi v zásadě poměrně úspěšně (na středoasijskou zemi) modernizoval. Tyhle lidi jsme opustili. Právem se cítí zaskočeni.USA má astronomický vojenský budget. Máme věřit tomu, že jim došly prostředky na prolongaci své mise v Afghánistánu?Přijde mi, že peněz využívají krajně neefektivně a že to vyplývá už z nějakého dlouhodobějšího selhání amerického řízení, amerického kognitivního potenciálu apod.Pan prezident se vyjádřil také tak, že NATO vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Čím se opodstatňuje existence NATO dnes? Přece původní doktrína by měla být už překonaná?Určitě. NATO bylo vytvořeno během studené války. Je otázka, zda po skončení studené války dokázalo najít svůj raison d'etre. Je to pak otázka na jednotlivé členské státy, bez nichž by NATO neexistovalo.Prezident se obává, že poroste celosvětový terorismus. Jenže my v posledních letech přece dávno čteme o tom, jak nákladní vozy najíždí do lidí, že se střílí ve Vídni, že tuhle terorista ve vlaku zranil cestující sekyrou. Tohle se stalo v Bavorsku… Hlavně, proč se to spojuje s Tálibánem*?Nechci být špatným prorokem, ale nemyslím, že pan prezident má pravdu s Tálibánem. Tálibán na první pohled může vypadat jako fundamentalistické islámské hnutí, ale je to především hnutí tradicionalistické, vyloženě konzervativní, které má představu o svém režimu, o svém režimu ve své zemi a nedomnívám se, že má nějaké expanzionistické úmysly, že by chtělo působit globálně. Nejde mu o globální chalífát. Jeho vůdci doplatili na svou minulou chybu, když před 20 lety zaštítili Al-Káidu. Předpokládám, že se z této chyby ponaučili.Slyšeli jsme, že se čekalo, že ČR odevzdá 2 % HDP do pokladny NATO. Zeman se nechává nyní slyšet, že investování do NATO rovná se vyhazování peněz. To prý raději investujme do národní obrany, do vlastní armády. Ale ve srovnání s minulostí my prakticky armádu už nemáme…Právě. Hlavním smyslem čes. armády by měla být obrana a záruka české národní svrchovanosti. Že pak můžeme být částí jiných struktur a aliancí, to je věcí politického rozhodnutí a politického konsensu v naší zemi. Primární funkce armády je samozřejmě obrana našeho teritoria a určité gesto vůči jiným státům, že za svou svrchovaností si stojíme.Miloš Zeman si myslí, že NATO mohlo ukázat svou bojeschopnost právě v Afghánistánu. Ve světle toho, jak to tam dopadá, pak „poštěkávání na Rusko a Čínu – není zajímavé“… Ono třeba M. Zeman v roce 2014 vlastně razil i názor, že by NATO mělo Rusku ukázat, kde je jeho místo, tedy zhruba v tomto smyslu. Najednou nemáme na Rusko „poštěkávat“…Události v Afghánistánu bych příliš do vztahu k Rusku a Číně nedával. Existuje jistá globální civilizační rivalita, rivalita mezi jádrem Západu, mezi anglosaským světem, Čínou, Ruskem, mezi nově rodícími se ohnisky v jižní Asii, Latinské Americe, časem v Africe apod. Rivalita bude občas gradovat, občas se uklidňovat. Teď jde o to, aby Česká republika v rámci této globální velké hry našla svoje místo, svoji pozici, dokázala v něm zabezpečit svoji svrchovanost, svůj pevný mezinárodní status, svoji národní důstojnost. Tudíž jde o to, abychom se nedostávali do vleku vnějších sil. Neměli bychom být nuceni poštěkávat proti svým národním zájmům na nějaké jiné civilizační ohnisko, ať už ruské, čínské, západní či latinsko-americké. Měli bychom vychovat kompetentní, kognitivně velice silnou zahraničně-politickou elitu, která dokáže mezinárodní vztahy kompetentně analyzovat a z nich pro nás vyvodit přínosné závěry.Díky moc za rozhovor.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

