Já se vrátím. Uprchlý afghánský prezident se obrátil k lidu

„O podrobnostech toho, k čemu došlo v den pádu Kábulu, promluvím později… Byl jsem nucen opustit Afghánistán, jelikož jsem nechtěl být příčinou krveprolití v Kábulu,“ oznámil Ghaní, který zveřejnil svůj projev na Facebooku.Politik uvedl, že hnutí Tálibán* slíbilo, že nevstoupí do Kábulu, ale obklíčilo prezidentský palác. Dále prohlásil, že se k němu dostala informace, že se proti němu v Kábulu chystalo spiknutí.Nyní se nachází ve Spojených arabských emirátech. Zároveň zdůraznil, že se do země brzy vrátí.O tom, že Ghaní opustil zemi s několika auty plnými hotovosti, dříve informovali na ruském ministerstvu zahraničí.Zároveň Ghaní na videu popřál mírovému vyjednávači svržené vlády Abdulláhu Abdulláhovi a exprezidentu Hamídi Karzaiemu hodně štěstí v jejich vyjednávání s Tálibánem*.Dne 15. srpna ozbrojenci hnutí Tálibán vstoupili do afghánské metropole. Většinu území Afghánistánu, stejně jako hraniční přechody kontrolují tálibové.Ghaní už není prezident, zní z USA, MMF stopl pomocMezitím americké ministerstvo zahraničí již oznámilo, že uprchlý afghánský prezident Ghaní není politickou figurou ve své vlastní zemi.Následkem vzniklé situace v Afghánistánu Mezinárodní měnový fond (MMF) oznámil, že pozastavuje pomoc zemi kvůli nejasnému statusu afghánské vlády.Příští týden měl MMF převést Afghánistánu kolem 400 milionů dolarů v rámci finanční pomoci.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Simo Häyhä Udělal to buď z důvodu zbabělosti nebo prostě viděl jak je afghánský stát nefunkční anebo tajně podporuje Taliban. Každopádně s i utekl a podle důvěryhodných informací si žije v SAE jako král🤑🤑🤑🤑🤑 1

Vítězslav Bilko Jeho přání není až tak nereálné, v šesti prknech se snad může vrátit. 0

