Kam se hrabou modelky! Sportovkyně Ledecká ukázala formu, kterou jí závidí nejen ženy, ale i muži

Ledecká se chtěla podělit se svými fanoušky o nové zážitky a na sociální síti nasdílela fotografii, na níž je zachycena při vcelku neobvyklém sportu.Na něm je tato kráska zvěčněna na moři, jak si brázdí vlny na lyžích. A žádnému sledujícímu neuniklo, že v plavkách vynikla její luxusní postava.Nebyla však sama: „To je tělo, silné a tvrdé jako skála, Ester je super holka!“Lidé tak podotýkali, že je ve skvělé formě a má tělo snů.Pár uživatelů dokonce navrhovalo, jakým směrem by se Ester mohla brzy vydat. „Příští rok ještě závody Miss fitness. Základ tam už je,“ doporučovali někteří.Obdiv ale lidé Ester vyjadřovali za různé věci. Například na to, že na sobě opravdu maká.A pozitivní reakce se ozvali i na druh sportu, který provozovala a který nepatří zrovna k těm nejlehčím: „Břišáky samo super, ale já obdivuji, jak se udrží takhle nohou, jestli to teda dobře vidím…“Ester LedeckáEster Ledecká je česká snowboardistka a alpská lyžařka. Na Olympijských hrách v Pchjongčchangu překvapila celý svět, když získala dvě zlaté medaile ve dvou různých disciplínách, což předtím dokázali pouze muži. Je tedy první ženou, která získala olympijské zlato na zimních hrách ve dvou různých disciplínách.Snowboardistka Ledecká se na olympiádě postavila i na start super-G, kde svou jízdou všechny překvapila a v cíli nevěřícně zírala na výsledkovou tabuli, na které svítil nejrychlejší čas. Dokázala tak porazit všechny favoritky. Do dějin se Ester Ledecká zapsala o několik dní později, když dokázala vyhrát i paralelní obří slalom na snowboardu. Stala se tak první ženou, která dokázala triumfovat ve dvou různých disciplínách.Dne 21. prosince 2018 byla prohlášena sportovcem roku v České republice.

