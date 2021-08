Královský kuchař prozradil recept královniných oblíbených skotských vajec, ideálních na piknik

https://cz.sputniknews.com/20210818/kralovsky-kuchar-prozradil-recept-kralovninych-oblibenych-skotskych-vajec-idealnich-na-piknik-15522179.html

Královna Alžběta II. v dubnu 2021 otevřela zahrady Buckinghamského paláce, což znamená, že královští fanoušci mají možnost si vychutnat „královský piknik“... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

Královna každoročně přijme více než 30 tisíc hostů, kteří mají možnost vychutnat si letní odpoledne v nádherných zahradách Buckinghamského paláce. Pro královnu jde o způsob zůstávat v kontaktu s co nejširším spektrem lidí z různých oblastí života, kteří mají příznivý vliv na svoji komunitu.V roce 2020 se v důsledku pandemie koronaviru zahradní slavnosti neuskutečnily. Teď je ale vše jinak. Při této příležitosti bývalý královský šéfkuchař Darren McGrady prozradil recept na královnina oblíbená skotská vejce, na kterých si královna pochutnávala během zahradních slavností.Skotská vejce se připravují z natvrdo uvařených vajec, obalených do kořeněného vepřového masa, obaleného v panko strouhance a následně dozlatova opraženého.Skotská vejce jsou ideální volbou pro piknik. Když zrovna nemůžete vyrazit do zahrad Buckinghamského paláce, určitě si najděte jiné vhodné místo.Darren McGrady na jejich přípravu používá thajskou zelenou kari pastu, koriandr, mleté arašídy a podává je se sladkou chilli omáčkou.Na začátek uvařte vejce natvrdo, osušte a oloupejte. Do misky si připravte mleté maso, thajskou zelenou kari pastu, sůl a pepř. Královský kuchař radí vše důkladně promíchat mixérem, ale pokud nemáte mixér, můžete to udělat ručně.Můžete sáhnout po libovolném mletém masu, od jehněčího až po drůbeží, ale podle Darrena královna vždy upřednostňovala vepřové maso. Poté rozdrťte arašídy a přidejte do masa, abyste získali křupavou texturu.Nakonec nakrájejte trochu čerstvého koriandru a přidejte k masu a opět promíchejte. Abyste dobře obalili vejce masem, královský kuchař radí, abyste si zamoučili ruce a rozložili mleté maso na dlani. Poté doprostřed položte vejce a obalte ho masem, aby bylo úplně zakryto.Formujte rukama hezké kuličky. Opakujte proceduru se všemi vejci. Poté obalte masové kuličky nejdřív v mouce, pak v rozšlehaném vejci a nakonec v panko strouhance. Poté osmažte vejce ve fritéze nebo na pánvičce.To však ještě není vše! Do konce se skotská vejce připravují v troubě rozehřáté na teplotu 180 stupňů. Pečte v troubě šest až osm minut. Dříve než skotská vejce začnete krájet, nechte je trochu vystydnout. Kuchař dále při servírování radí podávat skotská vejce se sladkou chilli omáčkou.Jídlo se podle kuchaře ideálně hodí na pikniky v zahradách.

