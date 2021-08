https://cz.sputniknews.com/20210818/kulhanek-o-afghanistanu-dokazali-jsme-zazrak-nyni-musime-priznat-realitu-a-navazovat-kontakty-15543415.html

Kulhánek o Afghánistánu: Dokázali jsme zázrak, nyní musíme přiznat realitu a navazovat kontakty

Kulhánek o Afghánistánu: Dokázali jsme zázrak, nyní musíme přiznat realitu a navazovat kontakty

Ministr zahraničních věcí ČR Jakub Kulhánek (ČSSD) ve středu prohlásil, že je nutné jednat se zeměmi, které jsou v kontaktu s hnutím Tálibán*. Zároveň dodal... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

Kulhánek vyzval k realismu v zahraniční politice České republiky. Podle něj je úkolem diplomacie, aby i za složitých podmínek navazovala či udržovala alespoň základní komunikační kanály. To platí i o Afghánistánu, kterého se zmocnili radikálové z Tálibánu.Tato komunikace je důležitá minimálně proto, že je třeba zvládnout případnou nekontrolovanou migraci z Afghánistánu. Neuvedl však, zda Česko naváže vztahy s Tálibánem.Kulhánek ve středu vystupoval na Českém exportním fóru, kde ocenil, že se Česku podařilo v krátkém čase zorganizovat tři evakuační lety do Kábulu. Některé další země NATO dosud žádné letadlo neposlaly. Česku se navíc podařilo dostat i afghánské spolupracovníky na letiště, což nebylo snadné.V rozhovoru pro Aktuálně.cz vyzdvihl práci českého velvyslance Jiřího Balouna, který koordinoval evakuaci.Dříve premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že při evakuaci jednalo Česko i s Tálibánem. Doposud vyslala Česká republika do Kábulu tři armádní speciály. Ten poslední odletěl ve středu. Podle předběžných údajů trojice letadel přepravila do Česka 195 lidí.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Karel Pokorný Nuž, český zázrak sa nekonal a teraz nastupuje potupná tvrdá realita, ktorú nezmierni ani Kulhánek svojou primitívnou tuposťou! 0

Martas Mahorni plosina Proč utíkají z ambasád, když tálibán chce mezinárodní respekt a útokem na diplomatická sídla by ho nezískal?????? Jeste chybí Spejbl Hurvinek a Divadlo je komplet 0

