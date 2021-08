https://cz.sputniknews.com/20210818/lepsi-nez-shakira-kerndlova-predvedla-svudny-tanec-v-podprsence-15526496.html

Lepší než Shakira. Kerndlová předvedla svůdný tanec v podprsence

Lepší než Shakira. Kerndlová předvedla svůdný tanec v podprsence

Zpěvačka Tereza Kerndlová tedy ví, jak rozpálit své fanoušky. Zveřejnila totiž video svého svůdného tance, který nenechal její příznivce chladnými. Co na to... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-18T08:03+0200

2021-08-18T08:03+0200

2021-08-18T08:03+0200

celebrity

tereza kerndlová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1044/94/10449460_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0c43edf8ed18f6522eb5498c88df4cc4.jpg

Nové video, které zveřejnila Kerndlová, není ledajaké. V modrých teplácích a úsporné bílé podprsence se totiž vlní do rytmu hudby a ukázala tak, že pohyb jí není vůbec cizí.A jaké si vysloužila reakce? Někteří její fanoušci se ani nezmohli na slova, protože jí věnovali pouze nejrůznější smajlíky. Další ale byli o něco sdílnější.„Kroutit se umíš teda,“ poznamenal jistý uživatel. „Pěkný zadek, kroutíš se lépe než Shakira,“ neváhal další fanoušek a srovnal Terezu s populární zpěvačkou.Nutno podotknout, že na jiné fotce Tereza své fanoušky nadchla ještě více. Tentokrát se totiž předvedla pouze v plavkách a ukázala své křivky. „Tohle začíná být můj dress code. Ale už nám to všem brzy skončí… těším se už na pódium, tedy na dress code,“ napsala zpěvačka.Tereza KerndlováTereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou. Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž více než 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.

https://cz.sputniknews.com/20210714/neni-to-uz-pres-caru-se-v-tomto-veku-takhle-vystavovat-kerndlova-ukazala-telo-v-plavkach-15137768.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tereza kerndlová