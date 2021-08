https://cz.sputniknews.com/20210818/media-oznamila-konec-energeticke-dominance-usa-jak-nejvetsi-ekonomika-planety-ztraci-kontrolu-15536932.html

Média oznámila konec energetické dominance USA. Jak největší ekonomika planety ztrácí kontrolu

Úměrně tomu, jak se globální ekonomika vzpamatovává z omezení spojených s koronavirem, rostou i ceny ropy, píše se v článku. Zatímco před rokem a půl barel amerického paliva WTI najednou začal stát minus 37 dolarů, nyní je jeho cena zhruba 70 dolarů. To je více, než bylo rok před pandemií, uvádějí autoři.Pro Spojené státy to však znamená problémy: cena je nyní příliš vysoká, uvádí publikace.Podle autorů tento trend nejlépe dokazuje nedávný krok amerického vedení, které se obrátilo se žádostí o pomoc na OPEC a Rusko. Washington vyzval kartel, který určuje cenu ropy, aby zvýšil produkci. Prezident Joe Biden se obává, že vysoké náklady na černé zlato brání oživení americké ekonomiky a vedou k vyšší inflaci.„Amerika, země, která ještě nedávno snila o ‚globální energetické nadvládě‘, jak říkal Bidenův předchůdce Donald Trump, ztrácí vliv na surovinových trzích. Protože sama už nemůže ovlivnit situaci, kdy je nabídka omezená a ceny vysoké. Ještě nedávno byla situace jiná,“ píše Die Welt.Díky břidlicové revoluci s miliardovými investicemi a opatřeními zavedenými Trumpem ohledně otevírání dalších nalezišť se země v posledních letech dostala na vedoucí pozici na trhu s ropou, vysvětlují autoři článku. Američané mohli zvyšovat nebo snižovat svou denní produkci v závislosti na situaci. Washington tedy OPEC nepotřeboval.„Trump sázel na uhlí, ropu a plyn, zatímco Biden chce vyrábět elektřinu z vody, větru a slunce. <...> V důsledku toho je pro Ameriku stále těžší těžit dostatek ropy k uspokojení poptávky,“ píše se v článku.A to je pouze jeden příklad, zdůrazňují autoři článku. Situace s obchodováním s plynem také vypadá špatně. Po letech sankcí a hrozeb vůči Rusku se musel Biden nedávno vzdát akcí proti Nord Stream 2. Plynovod je téměř dokončen a představa, že Spojené státy budou dovážet do Evropy plyn v masovém měřítku tankery, je mrtvá, píší německé noviny. Američané už cítí důsledky: benzín dnes stojí zhruba o dolar více než před rokem, uvádí publikace.„Fosilní paliva zůstávají elixírem života v naší zemi a zůstanou hlavním zdrojem energie po mnoho dalších desetiletí,“ říká Mark J. Perry, ekonom z amerického analytického centra Enterprise Institute ve Washingtonu.Podle jeho názoru Bidenova politika zaměřená na ztížení těžby ropy a plynu „popírá realitu“ a vystavuje americkou ekonomiku velkému riziku.

Kosmo Olin 🦀 USraelcům se díky koroně zhroutila ekonomika a žijou už jenom z podstaty. Zběsile tiskají peníze a takto se snaží ten otrokářský režim nějak udržet na životě. Už je ale v obchodech a ve firmách vidět nedostatek základního zboží a Německý Ford zrovna přerušil vyrobu, protože jim vypadly dodávky čipů. Nechá se sledovat, že mají zásobovací problémy a když to takhle půjde dál, tak časem vypukne panika a třídní boje o existenční přežití, jako to už i bylo občas vidět při různých krizích, kde lidé pak v nouzi rabovali obchody a nikdo to nemohl uhlídat, zrovna jako ta panika v Kábulu na letišti, když jde lidem o život. 🇺🇸🇪🇺🇮🇱👎🤮🚾🚾 22

Simo Häyhä Západ se ocitá v surovinovém nedostatku, zničeném podnikatelství a v inflační propasti, kterou Německo už radši pomalu přiznává, protože to občané i sami vidí na každém rohu. Belorusko a Rusko mají o proti západu obrovskou výhodu, že si sami mohou všechno vyrábět a mají i všechny suroviny, vlastní ropu a zdravou přírodu. Když zápaďákům dojde benzín, tak musí jezdit na koni a naráz skončí. Proto se USraelci i tak snaží vykrádat cizí země jako Sýrii, a touží po Venezuele a Iránu a Rusku.. 🤩🤩🇷🇺👍👍👍 10

